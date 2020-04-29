Появившаяся на улицах после дождя пена не представляет опасности - Мингорисполком

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появившаяся на улицах после дождя пена не представляет опасности. Такая информация размещена в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Во время сегодняшнего дождя на проезжей части минских улиц появилась пена. Причин для беспокойства нет. Дорожники говорят, что пена образовалась из-за растворов, которыми обрабатывают улицы, чтобы снизить риск распространения коронавируса и других инфекций", - сообщили в Мингорисполкоме.

Составы применяемых дезинфицирующих средств одобрены санитарно-эпидемиологической службой Минска и безопасны для здоровья людей и окружающей среды, заверили в Мингорисполкоме. В основе этих средств - поверхностные активные вещества наподобие жидкого мыла или стирального порошка.-0-