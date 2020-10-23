Пока не будет наведен порядок на каждой контейнерной площадке, будем проверять - Дорохович

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жесткий контроль за содержанием контейнерных площадок в столице будет продолжен, пока не будет порядка. И спрос с виновных должен быть по справедливости. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Состоянию и обслуживанию контейнерных площадок столицы в последнее время уделяется много внимания, а после поручения Александра Дороховича тема на особом контроле.

"Пока не будет наведен идеальный порядок на каждой площадке, будем проверять", - подчеркнул Александр Дорохович. При этом в каждом районе города соразмерно общему количеству объектов еженедельно нужно обследовать по 20-30 площадок. За это отвечают санитарная служба, МЧС, другие заинтересованные.

По информации заместителя главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григория Гетюка, за минувшую неделю проверено 323 контейнерных площадки по сбору ТКО, из них с нарушениями содержались 76. Где-то у проверяющих были нарекания по поводу технического состояния контейнеров, где-то - из-за складирования отходов за пределами площадки или несвоевременной уборки выпавшего из баков мусора и т.д. В основном санитарная служба выдает рекомендации, но порой доходит и до штрафов. Причем претензии предъявляются ЖЭСам.

На это зампред горисполкома заметил, что процесс следует вести в отношении тех, кто обслуживает площадку, - мусорных операторов. "Мы должны действовать справедливо. Штрафовать тех, кто виновен", - заявил Александр Дорохович. Своевременный вывоз мусора, установка дополнительных контейнеров - это не зона ответственности ЖЭСа.

По поручению городских властей, санинспекторы также особое внимание в своих рейдах обращают на содержание территорий вдоль железной дороги. За минувшую неделю обследованы 163 участка. Нарушения выявлены на 23, выдано 11 рекомендаций по их устранению.-0-