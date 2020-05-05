Пока родители на дежурстве - Гомельские спасатели передали подарки детям медработников

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники Гомельского областного управления МЧС присоединились к масштабной акции по поддержке врачей и передали детям, чьи родители-медработники ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, полезные подарки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель регионального управления МЧС Ксения Шингирей.

"В эти дни врачи работают в усиленном режиме. Конечно, дома их ждут семьи, дети. Спасатели решили поддержать и ребят, и их родителей", - отметил начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.

Сегодня спасатели отправились в больницы областного центра, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19 и контакты первого уровня. Перед окнами областной инфекционной клинической больницы и областного онкологического диспансера (по улице Циолковского) пожарные выложили из боевых рукавов "Спасибо" и растянули баннер со словами благодарности. Также спасатели передали детям медработников больниц полезные и интересные подарки. "Мы знаем, что такое быть сутками на работе, редко видеться с близкими. Пусть эти подарки скрасят время ваших детей, ждущих вас дома", - сказал заместитель начальника областного управления Александр Меркулов.

Еще одним адресом сегодняшнего благотворительного визита спасателей стала городская центральная поликлиника. Сергей Дичковский передал учреждению сертификат на приобретение средств защиты. "Сейчас вы на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Хочу пожелать вам от всех спасателей области терпения, бодрости, оптимизма, здоровья. И помните - мы всегда рядом!" - заверил начальник областного управления МЧС.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС