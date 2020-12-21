Показатели экономики, ввод жилья, выполнение заявок в 115 - Кухарев дал поручения

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение ключевых показателей эффективности работы Мингорисполкома, безопасность в местах скопления людей во время массовых праздничных гуляний и другие вопросы обсуждались сегодня на оперативном совещании у главы города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Администрациям районов поручено обеспечить выполнение задания по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе, валовому региональному продукту, созданию новых рабочих мест, строительно-монтажным работам. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал максимально задействовать все резервы, чтобы по итогам года выполнить план. Он также поручил обеспечить ввод в эксплуатацию всего запланированного на этот год жилья, особое внимание уделить направлению на строительство многодетных семей.

Мэр столицы также обратил внимание на работу торговли в преддверии новогодних праздников, поручил завершить проверку мест, где планируют проводить массовые мероприятия, в том числе в учреждениях образования столицы, обеспечить поддержание порядка на городских территориях. Коммунальным службам необходимо организовать дежурства в праздничные дни.

За 18 дней декабря в контакт-центр 115 поступило 94,3 тыс. заявок, из них 64% переданы соответствующим службам для исполнения, 36% носили консультативный характер. Среди тем обращений горожан преобладали водоснабжение, электроснабжение, санитарное состояние и отопление. Глава Минска потребовал внимательно рассмотреть каждую заявку и оперативно принять меры.-0-