7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатели извлечения ВМР в 2021 году упали. Об этом рассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов Степан Дубницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 2021 года показатель извлечения вторичных материальных ресурсов в Минске понизился и составил 24,3% от общего объема отходов. Выполнение поручений по заготовке этих ресурсов выполнялось за счет их сбора через заготовительные пункты, сортировки на пяти сортировочных линиях, раздельного сбора в контейнеры и закрытие мусоропроводов в многоквартирных жилых домах", - поделился данными Дубницкий.

Он назвал возможные причины понижения количества извлекаемых вторичных материальных отходов по сравнению с прошлыми показателями.

"По нашему мнению, снижению показателей извлечения вторичных природных ресурсов могли послужить различные факторы. Это некачественные характеристики отходов, поступающих на сортировку, и отсутствие в Минске достаточно высокотехнологичных мощностей по сортировке отходов", - сообщил председатель комитета.

В подтверждение своих слов он привел конкретные статистические данные и рассказал, что над решением этой проблемы в данный момент ведется работа.

"Анализ работы сортировочных линий в Минске показал, что в 2021 году из смешанных отходов извлекалось лишь 6,6% вторичных материальных ресурсов. В то же время из раздельно собранного мусора было извлечено 18%. По данному вопросу неоднократно проводились совещания в исполнительном комитете, где выносились различные предложения по увеличению объемов извлечения вторичных материальных ресурсов. В настоящее время в этом направлении ведется активная работа", - отметил Степан Дубницкий.

Дубницкий рассказал о ближайших планах, которые направлены на недопущение захоронений вторичных материальных ресурсов на полигоне "Тростенецкий".

"В этом году продолжатся контрольные мероприятия в целях соблюдения законодательства по обращению с отходами и выполнению показателей государственной программы. Они будут направлены на недопущение захоронений вторичных материальных ресурсов и соблюдение технических требований по эксплуатации полигона "Тростенецкий". Кроме того, будет обеспечен анализ действующих разрешений на захоронение отходов", - подвел итоги председатель комитета.-0-