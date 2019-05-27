Показательное кормление медведей устроят в Минском зоопарке 1 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 1 июня приглашает на праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Откроет программу показательное кормление медведей Тристана и Нюры в 11.30. Далее с 12.00 до 14.00 юным гостям предложат поиграть с аниматорами Ириской и Лулу, попробовать себя в конкурсах с призами, станцевать с игрушечным Балу. Также дети смогут продегустировать мороженое, проверить смекалку в викторинах, порисовать мелками на асфальте, бесплатно нанести аквагрим.

В этот день с 10.00 до 12.00 для посетителей до 14 лет, захвативших с собой плюшевых медвежат, вход бесплатный.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. Праздник был официально учрежден в Париже в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерации женщин. У него есть свой официальный флаг, на котором изображена планета Земля, вокруг которой, взявшись за руки, стоят пять детских фигур разных цветов как знак роста, гармонии, плодородия, а также разнообразия и терпимости нашего общего дома. Традиционно в этот день проводятся развлекательные культурные детские фестивали и концерты, соревнования и конкурсы.-0-