Показательные выступления, обучающие площадки и фотозоны - милиция проведет акцию в Витебске

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Милиция 15 июля в день закрытия "Славянского базара" приглашает гостей и жителей Витебска стать участниками акции "За безопасность вместе!", сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Дебютировавшая в 2017 году акция имела успех у витебчан и гостей фестиваля. В прошлом году она прошла с еще большим размахом, поэтому и в этот раз гостей всех возрастов ждет насыщенная программа. Начнется она в 14.00 на площади Победы. Финиширует спустя шесть часов и будет сопровождаться концертными номерами детских и самодеятельных коллективов, а также ансамбля УВД.

"Важным элементом профилактики станет выступление победителей республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения - команды Лиозненской средней школы №1. В качестве гостей будут приглашены ребята из оздоровительных лагерей города и близлежащих районов. Для детей будут подготовлены листовки, ролики, тематические фильмы и слайды, призывающие к соблюдению ПДД и рассказывающие о работе милиции. Свою программу для юных зрителей также готовит Центр творчества детей и молодежи Минска, а специалисты Белорусского общества Красного Креста обучат желающих правилам оказания первой доврачебной помощи", - отметили в УВД Витебского облисполкома.

Испытать сильные эмоции можно будет в автомобиле-перевертыше, имитирующем опрокидывание, а заодно убедиться в безусловной пользе ремней безопасности. Также желающие смогут познакомиться и сфотографироваться с четвероногими помощниками сотрудников Департамента охраны МВД. На площади Победы будут работать много различных фотозон, детей будут развлекать ростовые куклы. На 18.00 запланированы показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС "Стрела" МВД, ОМОН УВД, а также парашютистов.

В автогородке фабрика "Полесье" предоставит беговелы и электромобили. Будет также организован "Лабиринт дорожной безопасности", во время прохождения которого ребятам предложат изучить дорожные знаки. Всех участников разнообразных интерактивных площадок ждут призы и подарки.-0-