Показательные выступления техники и концерт пройдут в день открытых дверей МТЗ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МТЗ-Холдинг" приглашает 26 мая на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Свои проходные откроют для посетителей все десять предприятий холдинга. В Минске мероприятия пройдут по ул.Долгобродская, 29. С 10.00 на призаводской площади будет организована выездная торговля, продажа сувениров. Рядом с легендарным МТЗ-2 и в сквере у скульптуры тракторостроителей вручат награды лучшим работникам завода, пройдет торжественная церемония посвящения в тракторостроители молодых специалистов.

Проходная откроется под звуки оркестра заводского Дворца культуры в 11.00. До 14.00 гости смогут участвовать в конкурсах и викторинах, фотографироваться с тракторами и альтернативной техникой, выпускаемой предприятиями холдинга, пройтись по цехам, в которых она собирается, отчеканить на память монету. Также у гостей будет возможность прокатиться на тракторах.

Ближе к 18.00 начнется вторая часть программы, во время которой состоится чествование лучших заводских коллективов, спортсменов, молодых специалистов, а также журналистов, подготовивших наиболее яркие материалы о Минском тракторном заводе за прошедший год.

У заводской проходной состоятся показательные выступления тракторной техники, а после - концерт с участием популярных артистов эстрады Беларуси, России и Украины. В частности, для заводчан и гостей праздника выступят Дмитрий Колдун и Алиса Вокс, а хедлайнером мероприятия станет виртуоз игры на гитаре ДиДюЛя.

Другие предприятия холдинга также организуют праздничные концерты.-0-