Показательные выступления техники и концерты пройдут в день открытых дверей МТЗ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МТЗ-Холдинг" приглашает сегодня на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Проходные откроют для посетителей все десять предприятий холдинга. В Минске мероприятия пройдут по ул.Долгобродская, 29. С 10.00 на призаводской площади организована выездная торговля, продажа сувениров. Рядом с легендарным МТЗ-2 и в сквере у скульптуры тракторостроителей вручат награды лучшим работникам завода, пройдет торжественная церемония посвящения в тракторостроители молодых специалистов.
Проходная откроется под звуки оркестра заводского Дворца культуры в 11.00. До 14.00 гости смогут участвовать в конкурсах и викторинах, фотографироваться возле тракторов и альтернативной техники, выпускаемой предприятиями холдинга, пройтись по цехам, в которых она собирается, отчеканить на память монету. У гостей также будет возможность прокатиться на тракторах.
Ближе к 18.00 начнется вторая часть программы, во время которой состоится чествование лучших заводских коллективов, спортсменов, молодых специалистов и журналистов, подготовивших наиболее яркие материалы о Минском тракторном заводе за прошлый год.
У заводской проходной будут проходить показательные выступления тракторной техники, а после - концерт с участием популярных артистов эстрады Беларуси, России и Украины. В частности, для заводчан и гостей праздника выступят Дмитрий Колдун и Алиса Вокс, а хедлайнером мероприятия станет виртуоз игры на гитаре ДиДюЛя.
Другие предприятия холдинга также организуют праздничные концерты.-0-
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