Покупки на любой вкус!

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31 декабря 2019, 12:55

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Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Мал золотник, да дорог

ОАО "Аэлита Люкс" по праву считается одним из лучших торговых предприятий в Волковысском районе.

Директор Галина Апанович и ее сплоченная команда профессионалов находятся в постоянном поиске современных направлений развития своих торговых объектов. И результат не заставляет себя долго ждать – ежедневно только в универсаме "Аэлита Люкс" совершается более 6 тыс. покупок.

За витриной магазина

В 1995 году в спальном микрорайоне Волковыска открылся первый торговый объект – магазин "Универсам".

Сейчас в составе ОАО продовольственный магазин "Орион" и кондитерский цех с павильоном "Пышка", кафе "Элит" на 80 мест, магазин стройматериалов "Вега". На предприятии Галина Апанович трудится с первых дней открытия, последние 15 лет – в должности директора. Талантливый и целеустремленный руководитель задает тон в работе всему коллективу.

– Я всю жизнь работаю в торговле. Конечно, порою бывало нелегко... Особенно когда открылось множество крупных сетей. Но мы никогда не сдавали свои позиции. Именно благодаря этому у нас сегодня есть постоянные покупатели, которые выбирают наши магазины, ассортимент и сервис, – отмечает Галина Яковлевна. – Многих знаем в лицо. Мы с ними не дежурно здороваемся, а разговариваем как друзья – за столько лет друг другу стали как родные!

Не удивительно, что в каждом торговом объекте предприятия и ранним утром, и поздним вечером есть покупатели, ведь ассортимент продукции действительно впечатляет. Разнообразное меню кафе "Элит" хорошо знают и местные жители, и гости. Кондитерский цех предприятия работает круглосуточно: днем мастера занимаются приготовлением настоящих кремовых шедевров – тортов и пирожных, а в ночное время – пекут булочные изделия, чтобы отправить в магазины все только самое свежее.

В крупнейшем по площади универсаме "Аэлита Люкс" можно найти все: от готовых полуфабрикатов, колбасной, мясной и рыбной продукции до кондитерских и хлебобулочных изделий. Все основные продукты питания от волковысских производителей – всегда свежие, вкусные, в удобной упаковке.

Накануне Нового года универсам превращается в настоящую шоколадную фабрику. На полках в ярких праздничных упаковках ждут покупателей новогодние подарки. Ежегодно торговая сеть продумывает и предлагает свои подарки. В них преимущественно белорусские конфеты, которые славятся своим качеством и вкусом. Также готовят подарочные наборы по заказу организаций района, школ и детских садов.

Все торговые объекты предприятия с годами приобрели новый облик: проведен капитальный и текущий ремонт магазинов, заменено холодильное и торгово-технологическое оборудование, благоустроена прилегающая территория. В следующем году в составе ОАО появится еще один важный объект – мини-кафе.

– От жителей микрорайона часто приходится слышать, что не хватает уютного спокойного места, где можно выпить чашечку кофе, пообедать в кругу семьи или поужинать с друзьями... Поэтому мы решили свободные площади универсама, которые ранее сдавали в аренду, переоборудовать в мини-кафе до 40 посадочных мест. Как следствие, введем новые рабочие места, – делится планами директор.

ОАО "Аэлита Люкс" работает в основном по прямым договорам с производителями продукции, что гораздо выгоднее. Торговая надбавка – в пределах разумного, поэтому и товары не залеживаются. Так, за 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 106,8% в сопоставимых ценах.

Копилка добра

Сами покупатели особо отмечают у работников предприятия высокую культуру обслуживания. В его штате 190 человек, и каждый сотрудник, как утверждает директор, на своем месте.

– Коллектив слаженный, люди работают на одном месте много лет и в первую очередь дорожат репутацией нашего торгового предприятия, – говорит Галина Яковлевна. – В любом деле ведь главное любить то, что делаешь. Тогда и результат будет.

Специалисты ОАО "Аэлита Люкс" дарят внимание и заботу не только своим покупателям. В их копилке множество добрых дел. Например, к 30-летию ГУО "Средняя школа №7" за счет средств предприятия была отремонтирована пешеходная дорожка. Ежегодно оказываются спонсорская помощь больнице для закупки инвентаря и необходимого оборудования.

Есть еще одна добрая новогодняя традиция. Каждый год перед праздниками работники "Аэлита Люкс" спешат поздравить воспитанников местного детского дома. Только вместо наборов конфет они получают продукты, из которых дети вместе с педагогами готовят праздничный стол. На нем обязательно присутствует новогодний оливье.

Дорогие коллеги, партнеры и наши друзья-покупатели!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть новый, 2020 год станет для вас годом добрых перемен, мира и согласия. Пусть всегда будут тепло и уют в ваших домах и сердцах. Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях и счастливых событий. Пусть в каждый дом придет радость и благополучие!

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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