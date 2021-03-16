Полесская хроника успеха

В любом производстве без современных технологий и подходов вряд ли можно рассчитывать на весомый результат. Сельское хозяйство не исключение. Но все же двигатель прогресса – люди, которые с полной отдачей пашут, сеют, убирают урожай, запасают корма… Именно поэтому Александр Юзупанов, заняв в 27 лет должность директора КСУП "Полесская опытная станция", первым делом решил создать настоящую команду, способную трудиться на результат. Рассказываем, как ему это удалось.

Сложности закаляют

Больше пяти лет руководит предприятием Александр Юзупанов. Родом он из соседнего района – Столинского. Говорит, о выборе профессии долго не раздумывал: по совету родителей поступил после 9 классов в местный аграрно-экономический колледж. Высшее экономическое образование получил в Белгосельхозакадемии и по направлению вернулся на малую родину – экономистом в ОАО "Лядецкий". Через некоторое время ему было предложено возглавить Полесскую опытную станцию мелиоративного земледелия и луговодства.

– В первый год директорства частенько ездил на заседания Национальной академии наук в Минск. Мне тогда было всего 27 лет, среди более сотни руководителей структурных подразделений НАН я оказался, пожалуй, самым юным. И каждый раз на меня сыпались вопросы, пока один из ученых не сказал: "Нам не сеять на асфальте, дайте молодому парню отведать, что такое руководство". Так меня утвердили на эту должность, – вспоминает с улыбкой Александр Юзупанов. – Первым делом детально проанализировал экономическую деятельность хозяйства, определив слабые места. Они были в каждом из направлений, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

Обсудив с главными специалистами сложившуюся ситуацию, пересмотрели нормы выработок. Провели собрания и пояснили людям, что от суммы, поступающей на счет хозяйства за реализацию продукции, в первую очередь будут определяться средства, которые идут на обеспечение стабильной деятельности производства: топливо, запчасти и другие необходимые для работы слагаемые. Кроме того, гасятся обязательные платежи. Оставалось всего 60% средств при том, что фонд заработной платы превышал 95% от выручки.

– За что же тогда нам покупать запчасти, топливо? – задали себе вопрос. В ответ пришлось провести реформу – снизить заработную плату. Как и положено директору, начал с себя. Наполовину уменьшил должностной оклад. На тот момент из всех руководителей сельхозпредприятий района у меня была самая маленькая зарплата, – признается Александр Васильевич. – Конечно, в коллективе царило напряжение, многие уволились, и нагрузка на тех, кто остался, возросла в разы и на полях, и на фермах. Из-за нехватки рабочих рук трудились без выходных.

Ситуация на предприятии стабилизировалась через полтора года, и зарплата вернулась на прежний уровень. Более того, ежегодно увеличивается. Так, за 2020 год рост составил 18%. По словам директора, очень выручили животноводы. На молочно-товарной ферме провели реконструкции, построили новый доильный зал. На ферме в "Дятловичах" на момент присоединения было 400 голов КРС, за два года нарастили до 1000. В 2020-м добавили к общему поголовью еще 517 голов. После того, как улучшили кормовую базу, на порядок увеличился валовой надой молока. В год от коровы в хозяйстве получают более 5700 килограммов белого золота.

И сеют, и исследуют

Два года назад к КСУП "Полесская опытная станция" присоединили соседнее хозяйство "Дятловичи".

– Предприятие было на грани банкротства. Полное запустение: поля давно не видели минеральных удобрений, потому и отдача была соответствующая. Требовалось полностью пересматривать структуру севооборота. Чтобы возродить давно заброшенный мелиорированный массив Сваха площадью 700 га, пришлось усиленно поработать несколько лет. Все выполняли строго по технологии и в прошлом году засеяли зерновыми. Урожай там получили не хуже, чем на других наших землях, – отмечает руководитель.

В целом растениеводство в хозяйстве полностью подчинено животноводству. Главное – заготовить качественные корма. Поэтому больше сеют трав, кукурузы. Наращивают объемы рапса. Занимаются в хозяйстве выращиванием картофеля. Сорта выбирают в основном белорусские – "Вектор", "Скарб", "Бриз".

На базе опытной станции в прежние времена работало более 70 ученых Академии НАН. Сегодня их гораздо меньше, но исследования специфики земледелия на торфяниках по госпрограммам продолжаются.

– Научную деятельность поддерживаем также из своих средств. Ученые определяют особенности сельхоздеятельности на обновленных землях. На наших опытных полях проводятся республиканские семинары по использованию торфяников. Приезжают ученые из Беларуси, России и Украины. Они остаются под впечатлением от нашей высокой культуры земледелия, – поясняет Александр Васильевич. – Сегодня в мире популярно органическое земледелие. Надо сказать, что на наших землях, в отличие от западноевропейских, используется намного меньше химикатов.

Надежной команде все по плечу

Много в хозяйстве ведется строек. Так, на окраине поселка Полесский с государственной поддержкой возвели доильный зал и два коровника на 620 голов. В 2018 году директор решил пойти на эксперимент: построил по примеру одного из хозяйств Минщины деревянный телятник на 200 голов. Результат превзошел ожидания: молодняк здоров, привесы не упали. Еще и сэкономить получилось: стройка обошлась в 50 тыс. рублей, в то время как бетонное сооружение было бы в три раза дороже.

Не менее активно в хозяйстве идет процесс обновления техники. За последнее время закупили порядка 55 единиц высокопроизводительных и энергоэффективных агрегатов. Все это позволяет наращивать объемы производства продукции – как земледелия, так и животноводства. Так, в 2020-м по лизингу приобрели несколько тракторов, два кормозаготовительных комплекса. Летом на полях трудился новенький комбайн "Полесье 1218".

Управлять современной техникой доверяют в хозяйстве передовикам – Владимиру Филиновичу, Дмитрию Конопацкому, Сергею Косачу. Одним словом, тем, кто свое мастерство каждый сезон подтверждает на деле.

Коллектив, по словам директора, за это время сложился хороший. Конечно, пока не все идет гладко, но у людей уже появилось понимание дисциплины, ответственности в выполнении поставленных задач.

– У нас дружная команда единомышленников. Многие из тех, кто когда-то ушел, вернулись и довольны как условиями труда, так и заработной платой, – отмечает Александр Юзупанов. – Работаем на общий результат и видим, что у нашего хозяйства хорошие перспективы.

У истоков

В 1945-м Совет народных комиссаров СССР принял постановление "О неотложных мероприятиях по восстановлению осушительных систем и освоению осушенных земель в Белорусской ССР", по которому в бассейне Припяти создали опытную мелиорационную станцию с крупным показательным хозяйством. Центральная усадьба расположилась в бывшем имении князей Друцких-Любецких в деревне Крестуново. В 1964 году ее переименовали в поселок Полесский, который сегодня является агрогородком.

Работники станции год за годом разрабатывают рекомендации по выращиванию элитных сортов трав и картофеля на некогда заболоченных землях. Надо сказать, Лунинетчина во все времена считалась зоной рискованного земледелия. Но, несмотря на все капризы природы, коллектив станции сегодня, как и много лет назад, успешно возделывает сельскохозяйственные культуры – от трав до зерновых и кукурузы.

К слову, животноводство из подсобной отрасли превратилось в хозяйстве в ведущее направление деятельности. Если в 1947-м в тогдашнем Крестуново было несколько лошадей и всего 4 коровы, то сейчас – почти 5000 голов КРС, из которых более 1700 – дойное стадо.

В хозяйстве активно наращивают не только поголовье, но и надои. Так, по итогам 2020 года от коровы получили 5787 кг белого золота.

За последние годы машинно-тракторный парк опытной станции значительно обновился – закупили 55 единиц техники. Новые тракторы, кормозаготовительные комплексы, комбайны позволяют значительно наращивать объемы производства.

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Марина ВАЛАХ Павел ОРЛОВСКИЙ