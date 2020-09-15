Полесские покорители высот

Пинск по праву считается не только культурным, но и производственным центром Полесья. Именно здесь более 30 лет назад было создано одно из ведущих в машиностроительной отрасли предприятий – ОАО "Пинский завод средств малой механизации".

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ОАО "Пинский завод средств малой механизации и металлоконструкций" было создано по решению Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР в январе 1986 года и предназначалось для выпуска необходимой отрасли продукции. Изначально предприятие было ориентировано на производство металлоконструкций, нормокомплектов для кровельных и каменных работ, нестандартизованного оборудования. Однако вскоре на заводе начали осваивать сложную машиностроительную продукцию.

Первым делом там изготовили съемные кузова-фургоны СКФ-1 на шасси ГАЗ-53-12 и СКФ-2 на шасси ГАЗ-52-04. Конструкция СКФ даже по сегодняшним меркам весьма эксклюзивная: ее можно было использовать как для перевозки рабочих вахтовых бригад, так и для стационарной бытовки за счет винтовых опор, выдвигающих кузов. Всего было выпущено 256 съемных кузов-фургонов. Начиная с 1988 года здесь освоили производство вахтовых автобусов "Волгарь" ТС-3966 на шасси ГАЗ-53-12. Выпуск составил 1537 единиц.

Год за годом, наращивая темпы производства, расширяли и ассортимент продукции. Так, появились первые пинские микроавтобусы – АПВ-У на шасси УАЗ-3303. Всего изготовлено 2113 единиц техники.

В 1989 году в истории предприятия произошло знаковое событие, предопределившее его дальнейшую судьбу, – завод выпустил первый автогидроподъемник ВС-22-МС на шасси ЗИЛ-130.

– Завод успешно освоил серийное производство автогидроподъемников, которые впоследствии выпускались под маркой ВС-22-01 и получили широкую известность в республике. В год выпускали около 80 единиц, – рассказывает историю завода Александр Пугач, который возглавил предприятие в марте этого года.

Главный продукт

Со временем на заводе освоили производство автомобильных кранов на базе шасси КамАЗов грузоподъемностью 16 тонн. Но из-за резкого снижения спроса на автокраны завод выпустил всего 28 машин. С подобной ситуацией тогда столкнулись многие предприятия, и только некоторым из них удалось приспособиться к новым экономическим реалиям. ОАО "СММ" не только смогло остаться на плаву, но и спустя время стало одним из ведущих в республике производителей дорожной и коммунальной техники.

Сегодня здесь разрабатывают и выпускают продукцию для нужд предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и строительства, Департамента по мелиорации и водному хозяйству и других ведомств.

– Производство переориентировали на выпуск автогидроподъемников, которые на данный момент являются нашим основным направлением, – поясняет Александр Сергеевич. – Модельный ряд постепенно расширялся. Сейчас выпускаем 10-, 12-, 18-, 22- и 28-метровые автогидроподъемники МАЗ, КамАЗ, "Урал", ГАЗ различной модификации: коленчатые, прицепные, телескопические, из высокопрочной стали.

Продукция востребована дорожно-строительными, коммунальными организациями, энергетическими компаниями не только Беларуси. Более 50% продукции уходит на экспорт. Основной экспортер – Российская Федерация. Также поставки идут в Украину и страны СНГ.

Казалось бы, на территории соседних стран конкуренция жесткая: в той же России или Украине работают десятки производителей аналогичной техники. Так в чем же преимущество ОАО "СММ" перед зарубежными конкурентами?

– Во-первых, это цена, которая значительно ниже, чем у конкурентов. Но главное в другом – в 100%-м качестве. По техническим характеристикам наша продукция почти не уступает аналогичным зарубежным моделям. В ней также присутствует качественная гидроаппаратура, что дает возможность надежной работы техники, – отмечает директор. – Поэтому к нам поступают заказы из-за рубежа, даже несмотря на расстояние и таможенное оформление.

В рекордный год портфель заказов предприятия доходил до 300 автогидроподъемников. Сегодня здесь выпускают по 150–200 единиц техники.

Кроме производства, завод проводит гарантийное и сервисное обслуживание в регионах, куда осуществляет поставки своей техники. Гарантируются поставка запасных частей на все виды спецоборудования и по всей номенклатуре выпускаемой техники.

Что новенького?

В ближайших планах предприятия – освоить выпуск 32-метрового автогидроподъемника. На самом деле, по словам директора, направлений в работе над новой продукцией предостаточно:

– Поступают заявки на разработку агрегатов по обслуживанию трамвайных электросетей, комплексных машин для работы на железнодорожном полотне и электролиниях. Первыми интерес к подобной технике проявили россияне и украинцы. Наработки у нас уже имеются. Помешала пандемия, повлекшая закрытие границ, – поясняет Александр Пугач. – Освоение нового продукта – достаточно трудоемкий и затратный процесс. В первую очередь – это учет рынка и спроса.

Пока же основным стратегически важным направлением, по которому развивается ОАО "СММ", является расширение номенклатуры выпускаемой продукции, улучшение ее технико-экономических показателей, например, увеличение грузоподъемности и зоны обслуживания. А для этого на заводе идет постоянный процесс технического перевооружения производства и внедрения передовых технологий, цеха оснащаются современными станками и оборудованием производства Южной Кореи, Чехии, Германии и Италии.

Кадры на вес золота

В составе завода функцио-нирует три сварочных роботизированных комплекса. Но многие виды работ необходимо производить вручную: нельзя, например, заменить сварщиков, токарей или фрезеровщиков роботами. Кроме того, ощущается нехватка конструкторов и технологов машиностроительного профиля.

– В стране всего в трех вузах готовят таких специалистов. Кадров, а особенно грамотных, специализирующихся на нашем направлении, выпускается недостаточно. Зачастую люди не просто оставляют свое резюме или откликаются на вакансии – мы сами их ищем и приглашаем к нам в штат, – говорит руководитель. – Нужно понимать, что сегодня центр машиностроения – в Минске, именно там сконцентрировались основные предприятия-гиганты. А, следовательно, специалисты тоже там. В регионах их не так просто найти.

Руководитель уверен: какими бы современными ни были технологии и техника, самым главным фактором успешной работы предприятия являются кадры. Один из ярких примеров – бывший директор завода Георгий Головач.

– Можно смело говорить о нем как о специалисте и руководителе с большой буквы. Все, что сейчас производится в цехах, репутация предприятия в Беларуси и за ее пределами – это заслуга Георгия Васильевича. Он, к слову, сам участвовал в строительстве завода, – отмечает Александр Сергеевич. – Я могу с уверенность сказать, что мне досталось достойное наследие. И моя главная задача как директора – развивать это дальше.

Инновационный продукт

ОАО "Пинский завод средств малой механизации" разработал и подготовил к производству телескопический погрузчик "ПТ 3010", получивший собственное имя "Телпи" (полное название – "Телескопы Пинска").

Грузоподъемность инновационной машины составляет 3 тонны, а при предельном 7,4-метровом вылете стрелы она уменьшается до полутонны. Максимальная высота подъема груза белорусским телехендлером достигает 9,9 метра, а габаритная длина по грузовым вилам не превышает 6300 мм. Сравнительно небольшая колесная база в 2700 мм обеспечивает машине достаточно хорошую маневренность – радиус разворота по наружной лапе грузовых вил не более 4,6 м.

Подъемник оснащен дизельными двигателями JCB или Kubota, его контрольный расход топлива равен 7,5 л/ч. Транспортная скорость "ПТ 3010" составляет 30 км/ч, а рабочая – в два раза ниже. Высокую проходимость технике обеспечивают большие по своему диаметру колеса на шинах с развитыми грунтозацепами и дорожным просветом в 400 мм.

По словам Александра Пугача, сфера использования погрузчика может быть разной: от строительства и дорожных работ до сельского хозяйства. По заказам клиентов уже произведено порядка 10 машин.

Кроме автогидроподъемников завод выпускает экскаваторы-погрузчики и экскаваторы-бульдозеры, разработанные с учетом лучших достижений отечественного и зарубежного машиностроения.

ОАО "СММ" единственный из всех заводов на постсоветском пространстве освоил производство автогидроподъемников ПМС-212 высотой 12 метров на шасси ГАЗ (Газель).

Марина ВАЛАХ,

Фото Оксаны МАНЧУК

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