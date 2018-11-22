Полесский институт растениеводства неэффективно использовал почти Br330 тыс. бюджетных средств

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области провел проверку Полесского института растениеводства по вопросам использования средств, выделяемых из бюджета на научно-исследовательские разработки, сообщили БЕЛТА в КГК.

Эта научная организация в соответствии с заключенными договорами определена головным исполнителем по ряду заданий государственной научно-технической программы "Агрокомплекс", основная цель которых - фундаментальные и прикладные исследования в аграрной отрасли, создание и выпуск новых видов инновационной сельскохозяйственной продукции. Госконтролеры в ходе проверки выявили, что не все научные разработки, на которые затрачены средства из бюджета, Полесским институтом растениеводства внедрялись в производство. При этом Национальная академия наук Беларуси (государственный заказчик программы) действенных мер по внедрению данных разработок или возврату неэффективно использованных бюджетных средств не принимала.

Так, НАН поручила Полесскому институту растениеводства разработать технологию возделывания люцерны желтой на корм и семена, обеспечивающую урожайность 70-75 ц/га сухого вещества и 1,5-2 ц/га семян, и в 2014-2016 годах внедрить технологию возделывания люцерны желтой на семена на площади 350 га, бобово-злаковых травосмесей - на площади 55 тыс. га. На выполнение этих работ из республиканского бюджета выделено Br49,3 тыс. В установленный срок Полесский институт растениеводства отчитался перед НАН о выполнении задания в полном объеме и полученном экономическом эффекте от внедрения научной разработки в сумме $194,1 тыс. Фактически же, как показали контрольно-аналитические мероприятия, задание было выполнено всего лишь на 0,2%, поскольку в течение трех лет после завершения разработки институтом осуществлены технологические посевы люцерны желтой на семена на площади только 91 га (26% от задания), а бобово-злаковые травосмеси на основе люцерны желтой на территории Беларуси вообще не возделывались.

В соответствии с Положением о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденным постановлением Совета Министров от 31 августа 2005 года №961, если выпуск вновь освоенной продукции не начат в течение трех лет после завершения ее разработки, средства бюджета, израсходованные на эти цели, в установленном законодательством порядке признаются неэффективно использованными и подлежат возврату в бюджет.

Кроме того, не достигнуты цели трех заданий по созданию высокопродуктивных гетерозисных гибридов кукурузы зернового универсального и силосного направлений. Средства бюджета в общей сумме почти Br280 тыс., израсходованные на эти разработки, которые в производство в течение трех лет так и не внедрены, также использованы неэффективно. Всего по четырем заданиям государственных и отраслевых научно-технических программ Полесским институтом растениеводства неэффективно использованы бюджетные средства в размере Br328,6 тыс.

По результатам контрольных мероприятий Комитет государственного контроля Гомельской области предложил Национальной академии наук Беларуси как государственному заказчику принять меры по возврату в республиканский бюджет неэффективно использованных средств и привлечению виновных к ответственности.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действиям должностных лиц.

Полесский институт растениеводства уже возвратил в доход республиканского бюджета Br50 тыс. Взыскание полной суммы неэффективно использованных бюджетных средств остается на контроле.-0-