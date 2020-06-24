Полесский университет имеет огромные перспективы - Чуприс

24 июня, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Полесский государственный университет имеет огромные перспективы развития. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня во время посещения вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Чуприс побывала в учебно-научных лабораториях, где занимаются промышленным рыбоводством, встретилась с руководителями структурных подразделений вуза. Во время общения с педагогами разговор шел о проектах и направлениях, которые развивают в ПолесГУ, преимуществах регионального университета, его международных связях.

"Университет является центром Пинска, центром жизни города. Скажу откровенно, что в свое время среди университетского сообщества было много сомнений по поводу его создания. Но с течением времени выяснилось, что это было очень мудрое, правильное решение Президента. Действительно, университет имеет огромные перспективы. Дело даже не столько в том, что он будет как-то расширяться. Скорее, надо углублять то, чем вы сейчас занимаетесь. Вы создаете такие нужные проекты, которые не каждый университет потянет. Например, то, что вы делаете в биологии, делается в БГУ силами выдающихся профессоров, которые учились и работали в Великобритании. Поэтому мне очень приятно, что есть такой университет в стране", - отметила Ольга Чуприс.

Разговор также коснулся особенностей нынешнего этапа обучения, вызванных эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Проректор Ольга Золотарева рассказала о проекте "Цифровой университет", который успешно развивают в ПолесГУ. В условиях пандемии это оказалось как нельзя кстати. "За онлайн-технологиями будущее, - согласилась замглавы Администрации Президента. - Но, мне кажется, дистанционный формат обучения не заменит полностью традиционные формы, потому что теряется связь между педагогами и студентами. Потому что человеческую природу не изменишь: нам все равно нужно живое общение. Даже сегодня можно было поговорить посредством конференцсвязи, но это было бы совсем не то, согласитесь".

После встречи с профессорско-педагогическим составом здесь же, в главном корпусе ПолесГУ, Ольга Чуприс начала личный прием граждан. Предварительно на него записались десять человек.-0-

Фото Вадима Якубёнка