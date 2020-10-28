Полесский университет проведет дни открытых дверей факультетов в октябре-ноябре

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский государственный университет в октябре-ноябре организует дни открытых дверей своих факультетов, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ирина Пригодич.

"Мы немного изменили формат дня открытых дверей. Теперь отдельно каждый факультет сможет рассказать о специальностях, вступительной кампании и планируемых новшествах, - отметила Ирина Пригодич. - В этом году в университете произошла реструктуризация. Экономический факультет и факультет банковского дела были объединены в факультет экономики и финансов. Преобразованы некоторые кафедры, появился инженерный факультет".

Первым себя презентовал абитуриентам факультет экономики и финансов. Эстафету у него 30 октября переймет биотехнологический факультет (ул.Пушкина, 4). Для молодых людей проведут экскурсию по научным и учебным лабораториям, спортивным объектам университета, библиотеке. Мероприятие снимут на видео, которое потом разместят в YouТube.

"После преобразований на факультете создали две кафедры - биотехнологий, а также биохимии и биоинформатики. На последней в 2021 году планируется начать набор на новую специальность "биохимия", - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии.

В ноябре дни открытых дверей планируют провести инженерный факультет и факультет организации здорового образа жизни.

В Полесском государственном университете высшее образование получают около 4 тыс. человек, в том числе иностранные студенты.-0-