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24 июля 2021, 09:18

Полеты не во сне, а наяву - в Браславском районе пройдут соревнования по мотопарапланеризму

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На фестивале Viva, Braslav в эти выходные состоятся соревнования по мотопарапланеризму, сообщил корреспонденту БЕЛТА организатор состязаний Владимир Чадович.

Мотопарапланеризм представляет собой полеты на парашюте с силовой установкой с мотором, которая надевается на спину. "Самый бюджетный способ для самостоятельных полетов - это параплан. На нем можно летать за счет восходящих потоков, правда, в основном в горной местности. У нас для полетов лучше использовать мотопараплан", - отметил Владимир Чадович.

Около 10 лет назад он посещал занятия по этому виду спорта, но тогда с этим направлением не сложилось, и пришлось отложить мечту парить в небе. Однажды ему попалось объявление о продаже мотопараплана. В тот же день Владимир его приобрел. После фиаско при первом же взлете он начал самостоятельно изучать и постигать все тонкости этого занятия, но быстро понял, что самостоятельное обучение обходится очень дорого. За это время любитель-мотопарапланерист успел поучаствовать в трех чемпионатах по этому виду спорта в России и стал искать способ развивать как собственное умение, так и это направление в Беларуси.

И вот уже в третий раз на фестивале Viva, Braslav пройдут состязания для любителей полетов не во сне, а наяву. Они будут делиться на две дисциплины. Это классика, где будут оцениваться навигация, ориентирование на местности, взлет и посадка. Второй дисциплиной станет слалом - скоростное прохождение трассы вокруг пилонов. Одной из особенностей этого испытания станет полет над водной гладью, что станет дополнительной страховкой от случайных травм.

Из экипировки для пилота мотопараплана, кроме наспинной силовой установки, вес которой может достигать 30 кг, необходимы шлем, защищающий по большей части от шума, запасной парашют, спасательный жилет. Летают любители моторного планирования в небе, когда в воздухе нет турбулентности - утром и вечером. Мотопараплан развивает скорость от 40 до 80 км/ч в зависимости от качества оснастки и веса пилота вместе с установкой, направления и скорости ветра. Оптимальная высота для полетов составляет 1 тыс. м, хотя при желании можно подняться и на 3,5 км.

"В Беларуси около 100 спортсменов - любителей мотопарапланеризма, и 20 из них примут участие в нынешних соревнованиях. В основном этом люди возрастной категории 40+. Скорее всего, представителям молодежи (небо их не настолько сильно манит) это не так интересно, как людям состоявшимся. Да и экипировка тоже не из дешевых", - рассказал Владимир Чадович.

Также спортсмен советует новичкам, которых позовет небо, обращаться за советами к тем, кто уже занимается мотопарапланеризмом много лет, ведь каждая ошибка начинающего спортсмена прежде всего ведет к поломкам и бьет по карману. "Новички наступают на одни и те же грабли - это неправильные взлет и посадка. Как правило, ломается винт, и заменить его выходит недешево", - порекомендовал спортсмен-любитель, у которого есть целая "коллекция" поломанных винтов.

Владимир Чадович приглашает гостей фестиваля Viva, Braslav если не поучаствовать, то поболеть за тех, кто решится взмыть в небо и попытаться продемонстрировать всю красоту этого необычного вида спорта.-0-

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