Полигон "Прудище" в пределах Минска с 1 августа не будет принимать отходы

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 августа прекращается прием промышленных отходов для захоронения на полигоне "Прудище" в связи с подготовкой вывода его из эксплуатации, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела УП "Экорес" Игорь Сухаревич.

"С 1 августа мы практически прекращаем прием отходов для захоронения на полигоне "Прудище". Планируем принимать только те отходы, которые можно использовать для изоляции последнего слоя отходов на полигоне - в основном это будут грунты. Пока просчитываем, сколько времени понадобится, чтобы полностью вывести "Прудище" из эксплуатации. Думаю, на это уйдет несколько месяцев. Потом на территории полигона будут проводиться работы по его благоустройству и подготовке к рекультивации", - пояснил Игорь Сухаревич.

После закрытия полигона "Прудище" с 1 августа при наличии разрешительных документов и договоров прием отходов будет осуществляется на единственном действующем в Минске полигоне "Тростенецкий". На этот полигон могут вывозить отходы не только юридические лица, но и физические. Заключение договоров на прием отходов от физических лиц осуществляется на самом полигоне.

Ежемесячно в период с января по июнь этого года полигон "Прудище" принимал в среднем 12 тыс. кубометров отходов. Для сравнения - в 2017 году эти показатели были на уровне 30-35 тыс. кубометров. Что касается "Тростенецкого", то нагрузка на него значительно увеличилась еще два года назад, в связи с закрытием полигона "Северный" 1 октября 2017 года. Естественно, после вывода из эксплуатации полигона "Прудище" общий объем принимаемых для захоронения отходов на единственном действующем в Минске полигоне незначительно возрастет. Опять же для сравнения, в 2017 году "Тростенецкий" ежемесячно принимал 205-210 тыс. кубометров отходов, в текущем году - около 500 тыс. кубометров.

Полигон для промышленных отходов "Прудище" (площадь - 22 га) находится в районе деревни Колядичи Минского района. Введен в эксплуатацию в 1968 году - считается самым старым полигоном в пределах Минска и Минского района. За весь период его эксплуатации на полигон было принято около 22,6 млн кубометров отходов.-0-