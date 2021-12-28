Поликлиника №6 в Минске открылась после капремонта

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района после длительного капремонта состоялось сегодня в столице. Коллектив и горожан с этим событием поздравил в том числе председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Поликлиника является одним из старейших медучреждений города. Сперва она располагалась на территории 3-й городской больницы, а в 1990-м прописалась в бывшем здании лечкомиссии из двух корпусов, соединенных между собой. Удобное территориальное расположение и внушительный фонд определили то, что помимо пациентов из Ленинского в поликлинике обслуживают жителей практически всех районов города, за исключением Фрунзенского и Заводского. Всего около 32,5 тыс. человек, из которых почти 40% - пожилых. Даже во время капитального ремонта, который затянулся на несколько лет, врачи продолжили вести прием на базе соседней 2-й ГКБ, 23-й и 11-й поликлиник.

Почти два года занял ремонт одного крыла, обращенного к улице Ленина. Провели внутренние работы, заменили сантехоборудование, системы водоснабжения, обновили теплоузел, серверную. Установили компьютерный томограф, рентген и другое оборудование. Были модернизированы флюорографический кабинет, кабинет маммографии. Сегодня здесь располагаются администрация, бухгалтерия, экономический отдел. Кроме того, целый этаж отдан женской консультации, рентгенологическому отделению и кардиологическому центру.

Также в ходе капремонта благоустраивалась территория поликлиники.

Третий этап продлился примерно 1,3 года и включал модернизацию второго крыла здания, обращенного к улице Ульяновской.

"Обновили кабинеты врачей общей практики, лабораторию, урологический, кардиологический центры, отделения медицинской реабилитации, водных процедур, травмо-хирургическое отделение. Будет работать здесь и районный онколог. У поликлиники появилось оборудование высокого класса для диагностики, терапии. Пожилые жители очень любят водные терапевтические процедуры, и для них возрождение этого вида терапии (новый подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный) - настоящий подарок, - сказала главный врач учреждения Елена Пуцило. - Мы долго ждали этого события. Трудно выразить наше восхищение результатом, благодарю наших строителей, хотя и были споры. А также спасибо за терпение нашим пациентам и сотрудникам, которые не разбежались и все вместе ждали открытия. Обещаем трудиться в этих стенах еще усерднее".

В поликлинике работают 270 сотрудников, узкими специалистами она обеспечена полностью, на 22 ставках работают 16 врачей общей практики. Чуть выше уровень совмещения у медсестер. Елена Пуцило добавила, что более 90% персонала привито от COVID-19. Благодаря проводимой разъяснительной работе вакцинировалось и почти 55% населения района.

Владимир Кухарев также отметил качество проведенной реконструкции, высокую степень укомплектованности персоналом. "Нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье наших граждан. Уверен, здесь они получат самое лучшее обслуживание. Это отличный подарок для жителей к Новому году", - сказал он. И особенно отметил работу коллектива поликлиники, людей, которые отдают все силы столь важному делу, вкладывают в него душу.-0-