Поликлинике в Гродно подарили офтальмологическое оборудование

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские отделения Белорусского фонда мира и Белорусского детского фонда передали поликлинике №7 в Гродно оборудование для кабинета офтальмолога. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач поликлиники Александр Кашуй.

Александр Кашуй

Сегодня поликлинике был передан набор пробных очковых линз для работы врача-офтальмолога. В набор входит несколько десятков линз, которые позволяют врачу с большей точностью определить необходимую коррекцию, произвести исследования зрения, подобрать очки для пациента. Стоимость набора - около Br3,5 тыс. Он будет использоваться в кабинете детского врача-офтальмолога, где уже есть и другое современное диагностическое и лечебное оборудование.

"В этом году как никогда актуальна поддержка наших медиков. На покупку оборудования, приобретение других необходимых вещей для учреждений здравоохранения уже направили более Br12 тыс.", - отметил председатель правления Гродненского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира" Иван Колбаско. Более Br7 тыс. направлено также и Белорусским детским фондом, сообщила директор Гродненского областного отделения фонда Ирина Куровская.

"Поликлиника работает больше двух лет. И все это время мы продолжаем планомерное развитие инфраструктуры учреждения. Касается это не только приобретения нового медицинского оборудования, но и совершенствования персонала, расширения спектра оказываемых услуг", - отметил Александр Кашуй. Например, сейчас в поликлинике готовится к открытию лор-центр с кабинетом осмотра и операционной с необходимым оборудованием. Он даст возможность оперировать лор-патологии в амбулаторных условиях и, соответственно, уменьшить нагрузку на другие медучреждения города.

В клинико-диагностической лаборатории недавно заработала электронная очередь. Срок ожидания услуги, отметил Александр Кашуй, не превышает 10 минут. Как показала практика, такой формат удобен посетителям всех возрастов.

Благодаря в том числе и спонсорской помощи до семи единиц расширен автомобильный парк поликлиник. В этом году приобретено два новых авто.

Ранее с учетом пожеланий пациентов у входа в поликлинику установили велопарковки, для удобства слабовидящих посетителей на подходе к учреждению появилась тактильная тротуарная плитка. Вскоре, отметил главврач, на территории рядом с поликлиникой будет оборудована детская игровая площадка.

Городскую поликлинику №7 в густонаселенном жилом районе Вишневец областного центра открыли в конце 2017 года. В зоне обслуживания учреждения десятки тысяч взрослых и детей. Она стала первой многопрофильной поликлиникой областного центра, где под одним руководством объединены женская консультация, детские и взрослые отделения, работают здесь и узкие специалисты.-0-

Фото Леонида Щеглова