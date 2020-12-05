Поликлиники Гродненской области приостанавливают оказание плановой медпомощи

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поликлиники и амбулатории Гродненской области временно приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 4 Гродно" со ссылкой на главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Все амбулаторно-поликлинические учреждения Гродно и области перешли в режим оказания экстренной помощи в условиях пандемии коронавируса. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также для своевременного оказания квалифицированной помощи пациентам с COVID-19 и людям, которые с ними контактировали.

Вызовы врачей на дом принимаются до 18.00. Талоны к специалистам, которые касаются плановой помощи, не выдаются. Такие врачи задействованы в оказании медпомощи пациентам с симптомами респираторной инфекции в поликлиниках, а также на дому в составе контактных бригад. Как сообщила начальник управления организации медицинской помощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Светлана Лазута, свыше 1600 врачей - окулистов, неврологов, травматологов и других - подготовлены к оказанию помощи пациентам с COVID-19.

При этом поликлиники области продолжают оказание некоторых видов медпомощи, не связанных с коронавирусом. Для этого в медучреждениях приняты меры по разделению потоков пациентов. По словам Светланы Лазуты, плановая помощь по-прежнему оказывается детям и некоторым категориям населения, нуждающимся в специализированной медпомощи, которую невозможно отсрочить. Также проводятся профосмотры при приеме на работу.-0-