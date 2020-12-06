Поликлиники Гродненской области продолжают плановый прием пациентов

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В поликлиниках Гродненской области продолжают оказывать плановую медпомощь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения облисполкома.

В регионе устойчиво снижается число обращений взрослых и детей в медучреждения по поводу острых респираторных инфекций. На этой неделе по сравнению с прошлой уровень заболеваний такими инфекциями снизился почти на 4%. "Поэтому в поликлиниках Гродненской области продолжается оказание плановой медицинской помощи пациентам. Необходимости введения дополнительных ограничений нет", - рассказали в главном управлении здравоохранения.

В поликлиниках можно записаться на плановый прием к врачам-специалистам, в том числе и профильным: онкологу, офтальмологу, неврологу и другим. Принимают и врачи общей практики. В полном объеме оказывают помощь в женских консультациях, при этом беременные могут проконсультироваться у врача-акушера-гинеколога и по телефону. В работе с пожилыми жителям региона акцент сделан на медпомощи на дому. Рецепты выписываются на максимальный срок до 6 месяцев, также рецепт на лекарства за полную стоимость можно оформить по телефону.

Работают в регионе колл-центры, где можно получить необходимую информацию, проконсультироваться по различным вопросам, в том числе с врачами узких специальностей.

"Также в полном объеме оказывается медицинская помощь в стационарных условиях детям, беременным, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями, обеспечивается кардиохирургическая помощь, проводится медико-социальная экспертиза, доступны и другие виды специализированной помощи. При этом перед госпитализацией пациенты обязательно должны протестироваться на коронавирусную инфекцию", - отметили в главном управлении здравоохранения.

Сегодня во всех поликлиниках, в том числе детских, организован отдельный вход для температурящих. Всем входящим измеряют температуру.-0-