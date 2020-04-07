7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новую поликлинику и детский сад возводят в спальных районах Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении капитального строительства Гродненского горисполкома.

В спальном районе Ольшанка строители приступили к возведению поликлиники. Сейчас готовятся строительная площадка, котлованы под все блоки нового объекта. Поликлиника будет рассчитана на 650 посещений в смену. Она будет аналогична той, что несколько лет назад была построена в спальном районе Вишневец. Тот проект хорошо себя зарекомендовал.

В Ольшанке продолжится и создание другой необходимой инфраструктуры. Так, в текущем году планируется подготовить проект по строительству здесь очередного детского сада.

Активно ведется строительство в северной части Гродно, где развивается самый молодой жилой район Грандичи. В частности, застраивается жильем микрорайон Грандичи-2. Здесь также продолжается возведение детского сада. Проданы с аукциона и места под застройку торговыми объектами.

Начинается строительство первого многоквартирного дома в микрорайоне Грандичи-3. В перспективе здесь появятся более двух десятков домов (свыше 200 тыс. кв.м жилья). Этот микрорайон, как и Грандичи в целом, для Гродно особенный. Например, здесь реализована концепция дворов без машин - основные парковки находятся за пределами жилой зоны. Из подъездов можно выйти как к парковке, так и во двор, где создана комфортная и безопасная среда, построены удобные игровые площадки. Не забыли и про велосипедистов: в районе прокладываются велодорожки, а во дворах обустроены велогаражи.

Приятная новость для новоселов и в том, что в ближайшее время в микрорайоне Грандичи-3 начнется проектирование школы более чем на 1 тыс. мест. Она будет аналогична той, что в сентябре была открыта в спальном районе Ольшанка. Правда, спортивный зал, как ожидается, в новой школе будет увеличенных размеров: его сделают в расчете на проведение гандбольных матчей.

"Сейчас в новом районе продолжается строительство основных улиц - Глухова, Макаровой, Курловича", - рассказали в управлении капитального строительства. Открыт участок дороги, соединяющий Грандичи с районом Девятовка. К лету появится и пешеходная связь - сейчас продолжается обустройство подземного перехода под железнодорожными путями.-0-