Поликлинику в Новолукомле открыли после ремонта

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новолукомльской центральной районной больнице Чашникского района сегодня торжественно открыли после ремонта поликлинику, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения больницы Валерий Красовский.

Работы в здании длились около полугода. За это время в поликлинике сделали косметический ремонт, заменили трубопроводы, двери, окна, благоустроили территорию, новый вид получила прачечная: в ней почти полностью обновили оборудование. Также было отремонтировано приемное отделение.

"В поликлинике трудятся более 40 врачей, она рассчитана на 625 посещений в смену. Благодаря ее обновлению улучшились условия пребывания пациентов и работы медперсонала", - отметил Валерий Красовский.

Новолукомльская больница открылась в 1970 году. В 1997-м она была преобразована в Новолукомльскую центральную районную больницу Чашникского района. Медучреждение рассчитано на более чем 160 коек. Медики работают по специальностям терапия, педиатрия, хирургия, акушерство-гинекология, офтальмология, психиатрия, неврология. За последние годы в больнице провели капитальный ремонт детского, инфекционного отделений, были улучшены условия в хирургическом и главном корпусах больницы.-0-