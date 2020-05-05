Полностью доверился профессионалам - главврач станции скорой медпомощи о лечении COVID-19

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко, который был инфицирован коронавирусом, рассказал корреспонденту БЕЛТА о своих симптомах и лечении.

Как и где он заразился, главврач точно не знает. По его словам, примерно в одно время с ним коронавирус выявили и у других сотрудников скорой помощи, в основном это был аппарат управления, административно-хозяйственный персонал, сопутствующие службы. Медработники чаще всего контактируют с инфицированными пациентами, соответственно, находятся в группе риска.

Как развивались события почти месячной давности, Александр Жинко хорошо помнит. "В пятницу, 10 апреля, мы сдали мазок, а вечером 11-го пришел результат: он оказался положительным. В этот же день пропали обоняние и вкус, температура поднялась до 37,9 градусов. Решил, что если на следующий день температура также будет повышенной, однозначно поеду в больницу. Утром было 37,3 - отправился в 4-ю ГКБ", - рассказал он.

В стационаре дважды проводили исследование органов грудной клетки, которое подтвердило двустороннюю пневмонию. С воскресенья, 12 апреля, начали капать антибиотики в разных комбинациях, курс продолжался до вчерашнего дня. Повышенная температура держалась девять суток. Через несколько дней пребывания в больнице повторили мазки. В общей сложности главврач станции скорой медпомощи провел в больнице три недели, его выписали после двух отрицательных тестов на COVID-19.

Александр Жинко сам медик, но в лечение не вмешивался, полностью доверившись врачу стационара. "Считаю, что в этой ситуации коллеги более профессиональные и грамотные специалисты. Я мог, конечно, почитать дополнительную литературу, обсудить какие-то подходы, но однозначно не навязывал свою точку зрения", - сказал он.

Отношение медперсонала больницы он охарактеризовал как доброжелательное. Причем главврач не связывает это со своей профессией, ведь такой подход - одинаково внимательный - был ко всем пациентам.

В это время в стационаре лежали и его коллеги, общались по телефону. Тяжелых случаев, к счастью, не было. "У кого-то симптомы приблизительно такие же, как у меня, у кого-то температура держалась чуть дольше, а у кого-то вообще клиники не было", - поделился Александр Жинко, добавив, что у большинства пациентов через 8-10 дней, как правило, наступает улучшение.

Сегодня, когда болезнь позади, Александр Жинко признался: он не думал, что может заболеть. "Надеюсь, все закончилось. По крайней мере, теперь я могу спокойно работать, но, несмотря на то что переболел, все равно буду использовать средства индивидуальной защиты", - сказал он.

Через некоторое время, когда это будет возможно, главврач планирует стать донором плазмы, чтобы помочь другим пациентам, которые еще борются с болезнью. "Если будут антитела и не окажется противопоказаний, однозначно стану донором", - сказал он.

С учетом эпидемиологической обстановки Александр Жинко рекомендует белорусам дистанцироваться, мыть руки, соблюдать респираторный этикет, а в общественных местах носить средства защиты, тем самым беречь себя и окружающих.-0-