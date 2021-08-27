Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 16% жителей Гомельской области

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27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 16,65% жителей Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья."В Гомельской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 281 тыс. человек. В процентном соотношении это более 20% от численности населения. Полный курс вакцинации прошли 16,65% населения области - более 231 тыс. человек", - рассказали в центре.Специалисты напомнили: в борьбе с различными заболеваниями вакцины являются мощным способом. Они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие."Осознавая важность вакцинации, жители региона со всей ответственностью подходят к этой процедуре. Ведь от этого зависит не только их жизнь, но и здоровье близких им людей", - подчеркнули в государственном учреждении.-0-