Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 20% жителей Гомельской области

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 286 тыс. человек, или 20,6% населения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Прививочная кампания от коронавирусной инфекции идет активными темпами. Регион подходит к иммунизации сознательно. На прошлой неделе привилось почти 29 тыс. человек. Это на 2 тыс. больше, чем неделей ранее. Так как спрос на вакцинацию большой, медики области работали все выходные и привили более 12 тыс. человек", - рассказали специалисты.

Всего же, по данным на 29 сентября, первый компонент вакцины от COVID-19 получили 28% взрослого населения - почти 390 тыс. человек. Среди крупных административных территорий области лидеры по вакцинации первым компонентом - Гомель (34%), Гомельский район (32%) и Мозырь (27%). Среди регионов с меньшей численностью отметку в 30% перешагнули Брагинский, Добрушский, Лоевский, Наровлянский и Чечерский районы.

"Полный курс вакцинации прошли 20,6% населения области - почти 286 тыс. человек. Лидирует по удельному весу вакцинированных Брагинский район (31%). Необходимо отметить, что количество получивших прививку влияет на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией: в Брагинском районе не отмечается выраженного подъема заболеваемости", - подчеркнули в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Высокий удельный вес прошедших полный курс вакцинации (более 20%) - в Чечерском, Лоевском, Ельском районах и Гомеле.

Специалисты напомнили, что привиться можно российской вакциной "Спутник V", а также китайской Vero Cell компании Sinopharm. Вдобавок в регионы поступила партия "Спутника Лайт". "Это однодозовая вакцина, предназначена в первую очередь для вакцинации студенческой молодежи. "Спутником Лайт" в области уже привились более 1,4 тыс. студентов", - уточнили в центре.

"Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека. Очень важно, чтобы все, кто получил прививку, продолжали соблюдать меры предосторожности", - заключили специалисты.-0-