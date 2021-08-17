Полный курс вакцинации от COVID-19 в Могилевской области прошли 130 тыс. человек

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17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области 130 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай."На 16 августа в регионе прививку от коронавируса сделали почти 167 тыс. человек, из которых 130 тыс. прошли полный курс вакцинации", - сказала Светлана Нечай.Также возможностью вакцинироваться воспользовались 24 иностранных гражданина.По словам главного государственного санитарного врача, на данный момент актуальность и необходимость в прививках только возросла. "В пору каникул и отпусков люди стали больше выезжать за границу, посещать оздоровительные учреждения, в том числе дети. Упростилось транспортное сообщение с Российской Федерацией. Впереди сентябрь, дети вернутся в учреждения образования. Все это способствует увеличению социальных контактов, - подчеркнула Светлана Нечай. - Начало осени всегда сопряжено с ростом респираторных заболеваний. А с пандемией коронавируса добавилась еще одна угроза для здоровья, сейчас в нашу жизнь плотно вошел штамм дельта. И чтобы не допустить распространения нового штамма, необходимо пройти курс вакцинации"."Мы еще раз обращаемся с просьбой бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Необходимо вакцинироваться, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Кроме этого, в местах большого скопления людей, где невозможно выдерживать социальное дистанцирование, необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания и тщательно обрабатывать руки антисептиком", - отметила Светлана Нечай.-0-