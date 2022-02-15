Полный перевод Минска на артезианские источники должен быть закончен к 2025 году

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство водопроводных сетей для перевода Минска на артезианские источники планируется во второй половине 2022 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора УП "Минскводоканал" Антон Голоскок, передает корреспондент БЕЛТА.

Подземные источники воды в Минске представляют собой 356 артезианских скважин и 5 водозаборов.

"Практически на всех городских сооружениях качество исходной воды соответствует требованиям СанПиН. В Минской области вода характеризуется повышенным содержанием железа и марганца, поэтому на загородных водозаборах почти везде есть станции для очистки воды", - пояснил Антон Голоскок.

В Минске насчитывается около 3 тыс. км водопроводных сетей. Обслуживаются они круглосуточно. В город подается ежедневно около 450 тыс. куб.м воды.

По словам заместителя директора, контроль качества воды - важный аспект работы "Минскводоканала". Для этих целей на предприятии действуют две аккредитованные лаборатории, которые ежедневно проводят мониторинг. За 2021 год было проведено более 197 тыс. исследований.

Также Антон Голоскок рассказал о продвижении в реализации проекта полного перевода Минска на артезианские источники, который должен быть закончен уже к 2025 году. "Для этого планируется строительство более 90 км сетей водоснабжения разного диаметра. Также планируется развитие водозаборов южной группы. Мощность водозабора "Островы" будет увеличена в два раза до 260 куб.м воды в сутки. Проектная документация включает в себя решения, которые позволят обеспечить надежность сооружения", - пояснил заместитель директора "Минскводоканала".

По словам Антона Голоскока, планируется начать строительство уже во второй половине 2022 года.-0-