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20 декабря 2021, 20:26

Полонез, полька и брейк-данс: в Могилеве прошел рождественский кадетский бал

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20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Парадная форма, шуршание вечерних платьев, робкие взгляды, несмелые улыбки и, конечно же, много музыки и классических танцев: в Могилеве прошел традиционный рождественский кадетский бал, передает корреспондент БЕЛТА.

"В моей юности не было таких балов, но, глядя с высоты прожитых лет, я по-доброму завидую ребятам и девчонкам, которые танцевали в этом зале и делали это очень красиво, - сказал директор Могилевского областного кадетского училища Юрий Гришанов. - Наши учащиеся сегодня по-настоящему преобразились и проявили себя как галантные кавалеры, хорошие танцевальные партнеры, талантливые исполнители и артисты. Несмотря на то, что бал проводится уже в 11-й раз и имеет устоявшиеся традиции, мы привнесли в мероприятие новизну и особый колорит. Например, в программу выступлений, помимо привычных польки и полонеза, включили и брейк-данс. Особое внимание уделили патриотизму: это касается как выступлений, демонстрирующих азы строевой подготовки и рукопашного боя, так и тематических музыкальных композиций".

Мероприятие прошло в могилевском Дворце гражданских обрядов и традиционно стало частью программы республиканской благотворительной акции "Наши дети". Весь вечер в музыкальном вихре кружились более 60 кадетов, в том числе 10 человек в составе танцевальных пар. Партию молодым людям составили юные исполнительницы студии эстрадного танца "Эдельвейс" Центра творчества "Эверест". На балу кадеты пели, танцевали, участвовали в импровизированных играх и забавах. Завершил программу областного бала вокально-хореографический номер, посвященный Году народного единства.

"Традиция проведения кадетских балов очень красивая и захватывающая, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Она имеет давние корни, которые берут начало еще с царских времен. Сегодня мы увидели много прекрасных номеров: как ребята умеют танцевать, общаться, обращаться с оружием. В наше время сделано все, чтобы воспитанники кадетского училища могли набираться мужества и всесторонне развиваться. Уверен, учащиеся станут достойными студентами учреждений высшего образования силового блока и в дальнейшем пополнят ряды белорусских внутренних войск, Министерства внутренних дел, таможенного ведомства и многих других структур. Во многом их прекрасное будущее - заслуга трудолюбивого и слаженного педагогического коллектива областного кадетского училища".

Валерий Малашко
Валерий Малашко

В числе тех, кто сегодня выступал перед зрителями, - учащийся 4-го курса учебного заведения Александр Тристенецкий. Парень во второй раз танцует на областном кадетском балу и готовится представить регион на аналогичном республиканском празднике. "Сегодня я выступаю в паре с Лизой, мы исполняем несколько номеров - от вальса до современных хореографических направлений, - рассказал выпускник. - Научиться танцевать несложно, на это просто надо время. Многие из нас до поступления в кадетское училище даже и мечтать об этом не могли, но все-таки научились. Надо стараться, верить в себя - и все получится. Бал для нас совсем не рядовое событие: мы его с нетерпением ждали и долго готовились, тем более что хочется показать себя с лучшей стороны. Раньше балы были неотъемлемой частью офицерской жизни, поэтому для нас это очень значимо и интересно".

Первокурсник Вячеслав Чепелов вальсирует на балу впервые, хотя уже несколько лет занимается танцами. "Меня пригласили к участию в этом мероприятии, когда узнали о моем давнем увлечении, - поделился юноша. - До этого я танцевал брейк-данс, есть большой опыт выступлений, в том числе и на международной сцене. Вместе со своей командой мы стали чемпионами Беларуси в возрасте до 13 лет в этом танцевальном направлении. Классику исполняю впервые, ощущения отличные. Подготовиться к балу несложно: нужно много репетировать, не бояться сцены и зрителей, улыбаться и чувствовать себя уверенно. Поступить сюда было моей давней мечтой, ведь кадета видно издалека: выправка, красивая форма. В будущем вижу себя летчиком и уверен, что все получится".

Как и во всем государстве, развитию кадетского движения и профориентационной работе в Могилеве уделяется особое внимание, подчеркнул Юрий Гришанов. "У нас обучаются 167 кадетов, 43 из них в этом учебном году станут выпускниками, - продолжил директор училища. - Сразу отмечу: все выпускники на 100% изъявили желание поступать в высшие учебные заведения системы обеспечения национальной безопасности. И это отличный показатель. Также с уверенностью скажу, что с каждым годом популярность училища лишь возрастает: если еще несколько лет назад при поступлении конкурс чуть превышал 1 человека на место, то сейчас он доходит до 2 претендентов и выше. Мы очень ответственно подходим к обучению и воспитанию этих ребят, в том числе патриотическому, ведь в перспективе они свяжут свою дальнейшую жизнь с работой в силовых структурах и ведомствах, будут стоять на страже правопорядка и спокойствия".

Почетными гостями торжества стали представители исполнительной власти и общественных организаций региона, Министерства спорта и туризма, руководители силовых структур и ведомств. Приглашенные традиционно пришли не с пустыми руками и подготовили для учреждения образования и его учащихся приятные новогодние сюрпризы и подарки. Например, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной передал училищу денежный сертификат на Br5 тыс. для приобретения спортивного инвентаря.-0-

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной вручает сертификат директору Могилевского областного кадетского училища Юрию Гришанову
Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной вручает сертификат директору Могилевского областного кадетского училища Юрию Гришанову

Фото Олега Фойницкого

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