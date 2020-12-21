Полонез, венский вальс и полька - в Могилеве прошел кадетский бал

21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный десятый кадетский бал прошел в Могилеве. Под звуки классической музыки в танцах кружилось 7 пар - учащиеся Могилевского областного кадетского училища имени Е.Николаенко и воспитанницы танцевальной студии "Эдельвейс" при центре творчества "Эверест", передает корреспондент БЕЛТА.

Кавалеры и их спутницы танцевали полонез, венский вальс и польку. Для гостей и зрителей выступающие подготовили сюрприз. "Подготовка к балу - всегда ответственное дело. С ребятами каждый год разучиваем классические танцы, принимаем участие в различных городских и областных мероприятиях, - рассказала хореограф и руководитель танцевальной студии "Эдельвейс" Ульяна Тихоньких. - Я уже в седьмой раз помогаю кадетам готовиться к балу. И каждый раз хочется чем-то удивить зрителей. В этом году мы подготовили не только классические бальные танцы, но и румбу - совсем не бальный, но очень зажигательный танец".

По словам Ульяны Тихоньких, очень важно сохранять традицию проведения балов в современном мире. "Это совсем другая атмосфера, особенно в канун Нового года. И здорово, что сейчас есть возможность не просто увидеть это в фильмах, а стать непосредственным участником столь красивого действа", - добавила хореограф.

Кадеты готовились к балу больше месяца. Ребята исправно посещали репетиции и внимательно прислушивались к рекомендациям хореографа.

Александр Дерах в этом году впервые стал участником бала. "До училища я немного занимался танцами и знал, как танцуют вальс. Потому мне, наверное, было немного легче, чем остальным. Повезло и с девушкой, она помогала мне при подготовке. В кадетских училищах чтят традиции, и балы - одна из составляющих нашей истории. Это красивая, сказочная и волшебная атмосфера", - рассказал кадет.

В паре с Александром Дерахом танцевала Ирина Смирнова. Для девушки это уже седьмой кадетский бал. "Бал всегда отличается от обычного выступления на сцене. Когда выходишь на большую сцену, нужно собрать все силы, быть очень внимательным к каждому движению. На балу все иначе - здесь ты можешь немного расслабиться, потому что рядом есть партнер, который поддерживает. Это дает возможность полностью погрузиться в волшебный праздник", - рассказала Ирина Смирнова.

Девушка поделилась, что сложнее всего их паре было с полькой. "На начальном этапе репетиций все разучивали движения по одному, потом уже работали в паре. Я думала, что сложнее всего будет с венским вальсом, а оказалось, что с полькой. Но мы все выкладывались в полную силу, и надеюсь, зрители оценили наши старания", - подчеркнула Ирина Смирнова.

На балу также выступили маленькие учащиеся студии "Эдельвейс", музыкальные выступления подготовили кадеты. Ребята продемонстрировали дефиле с оружием, строевую подготовку и показательные выступления с рукопашным боем.

"Для каждого кадета бал - важная традиция, начиная от подготовки и репетиций, заканчивая выступлениями перед большой публикой. Он благотворно сказывается и на культурном воспитании, ведь в будущем это офицеры, которые должны быть галантными и уметь ухаживать за девушкой. Сейчас в училище обучается 163 кадета, и все они занимаются хореографией, - рассказал директор Могилевского областного кадетского училища имени Е. Николаенко Юрий Гришанов. - Здорово, что кадетский бал проходит в канун Нового года. Для каждого взрослого и ребенка это особое время чудес и добра".

Кадетский бал в Могилеве - один из праздников, приуроченных к республиканской акции "Наши дети". Как отметил начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков, в канун новогодних и рождественских праздников никто не должен остаться в стороне от добрых дел. "Акция "Наши дети" стала для страны традицией. Кадетский бал в Могилеве - ее важная составляющая. Хочется, чтобы в праздничные дни все дети принимали подарки, в том числе воспитанники кадетского училища", - отметил Сергей Новиков.

Как и на любой праздник, гости на бал приехали с подарками - от представителей министерства спорта и туризма, руководства облисполкома и подшефных организаций. Училищу передали спортивный инвентарь, компьютерную технику и денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы учреждения образования.-0-