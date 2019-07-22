"Полосатую вечеринку" проведут в Минском зоопарке

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк приглашает 27 июля на познавательно-развлекательное мероприятие "Полосатая вечеринка", посвященное Дню тигра, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В программе семейного праздника заявлен квест "Полосатый джентльмен". Можно будет поучаствовать в мастер-классе "Усатые - полосатые", понаблюдать за показательными кормлениями тигров. Для гостей выступят творческие коллективы.

Во время мероприятия состоится торжественное награждение победителей в двух возрастных группах детского конкурса рисунков "Полосатое совершенство", который проводится с 8 по 23 июля.

Самые активные и креативные посетители смогут поучаствовать в конкурсе на самую "полосатую семейку". Для многих этот день принесет еще и множество открытий: организаторы обещают рассказать самое интересное из жизни кошачьих обитателей.-0-