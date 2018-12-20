Полосу препятствий для маленьких спасателей открыли в Гродно

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Полоса препятствий "Ниндзя-парк - маленький спасатель" открылась сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Спортивно-игровая площадка, которая позволяет в игровой форме ознакомится с азами безопасности, открыта на базе "Маугли-парка" в торговом центре "Корона" по улице Горького. Здесь детям предоставят возможность побыть в роли спасателей, преодолеть несколько преград, например, подняться по стене, пробраться через болото.
"Воспитание у подрастающего поколения культуры безопасного поведения - наша приоритетная задача. Такие объекты способствуют ее решению: здесь в игровой форме при помощи инструкторов дети смогут не только интересно провести время, но и повысить уровень знаний, получить навыки правильных действий в той или иной ситуации, больше узнать о профессии спасателя", - отметили в Гродненском областном управлении МЧС.
Новая площадка стала 18-м по счету имиджевым объектом МЧС в регионе. В разных районах области на базе наиболее посещаемых объектов - торговых центров, кинотеатров - создаются тематические комнаты, игровые и спортивные площадки.-0-
Фото Гродненского областного УМЧС
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