Полосы препятствий и забеги организуют в парке Победы в День города Минска

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный спортивно-патриотический проект для детей и подростков пройдет в музейно-парковом комплексе "Победа" в День города Минска 11 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации столичного Центрального района.

"Участником спортивно-патриотического спецпроекта может стать любой желающий в возрасте от 6 до 17 лет. Главное условие - отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья", - рассказали в администрации.

Спортивный праздник откроет групповая разминка и массовый флешмоб, после которых запланированы соревнования. Среди них - эстафета по преодолению полосы препятствий, а также забеги по трем возрастным группам в парах. Для мальчиков и девочек 6-10 лет оборудуют дистанцию в 230 м, для 10-14 лет она будет насчитывать 300 м, а для 14-17 лет - 500 м.

Основные локации и зоны активности развернутся на площадке около триумфальной арки центрального входа в музейно-парковый комплекс "Победа". Пешеходные и велосипедные дорожки на время станут спортивными треками, их дооборудуют всеми необходимыми атрибутами для соревнований.

В парке разместят интерактивные площадки, среди которых тир и тренажеры по военной технике. Гости и участники мероприятия также смогут познакомиться с выставкой военной техники и вооружения.

Праздничную атмосферу и настроение подарит яркая культурно-развлекательная программа. Будут работать фудкорты. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей и ароматным горячим чаем.

Праздник начнется в 9.30. Мероприятие организовала администрация Центрального района Минска при участии и поддержке Министерства обороны.-0-