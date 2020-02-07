"Полоцк-Стекловолокно" приступит к выпуску базальтового волокна в апреле

7 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" в апреле запустит установку по производству базальтового волокна, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Роман Близнев.

Инвестпроект стоимостью около $500 тыс. реализуется в действующем цехе предприятия. "Определенный опыт по производству такой продукции у нас есть: первая установка на минеральном сырье была построена в 2015 году, однако с учетом потребностей рынка впоследствии мы перепрофилировали ее на выпуск кремнеземного волокна", - отметил Роман Близнев.

Решение вернуться к выпуску этой продукции было принято с учетом перспективности использования данного материала, а также наличия свободной ниши на рынке. "Продукт обладает интересными свойствами, так как по температуре эксплуатации, которая составляет 600-650 градусов, находится между классическим Е-стеклом (на него приходится 80% всего объема нашей продукции) и кремнеземным волокном. Кроме того, он обладает высокой химической стойкостью, инертен к влаге, что делает его привлекательным для применения в строительной сфере", - пояснил собеседник.

Мощность новой установки рассчитана на выпуск 500 т волокна в год. "Это небольшой процент, если посмотреть на общий объем производства, который составляет 57 тыс. т/год. Важнее открывающаяся перед нами возможность расширить общий ассортимент выпускаемой продукции. Например, мы уже получили 40 разнотипных ассортиментов на основе базальтового волокна", - подчеркнул главный инженер. Он также добавил, что в год "Полоцк-Стекловолокно" выпускает более 900 ассортиментов продукции. Благодаря такой диверсификации предприятие уверенно чувствует себя на рынке.

За 2019 год ОАО "Полоцк-Стекловолокно" выполнило все показатели, доведенные концерном "Белнефтехим". Рентабельность продаж составила 12,8%, темп роста объема производства промышленной продукции - 102,3%. Чистая прибыль достигла более Br20 млн. Показатель по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции на Br1 тыс. товарной продукции составил минус 1,2%. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной достиг 26,4%.

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" выпускает стекловолокно, ровинги, стеклонити, электроизоляционные и конструкционные стеклоткани, строительные стеклоткани и стеклосетки, кремнеземные материалы и др. Основная часть продукции экспортируется более чем в 50 стран мира. -0-