2 июля, Полоцкий район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. 30 июня закончился двухлетний гарантийный период с момента ввода Полоцкой ГЭС, на протяжении которого эксплуатацию станции обеспечивало российское ОАО "ВО "Технопромэкспорт". Сегодня на гидроузле представители РУП "Витебскэнерго" и компании "ВО "Технопромэкспорт" подписали "Свидетельство об исполнении контракта", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ включает такие пункты, как выполнение комплексного строительства гидроузла Полоцкой ГЭС на Западной Двине Витебской области, в том числе проектирование, строительство, поставку оборудования, запасных частей и материалов, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, испытания, сдачу объекта в эксплуатацию, техническое обслуживание в гарантийный период, обучение персонала.

"В соответствии с подписанным документом подрядчик завершил исполнение всех своих обязательств по контракту. С этого момента Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение РУП "Витебскэнерго", - сообщил журналистам заместитель генерального директора по капитальному строительству РУП "Витебскэнерго" Юрий Митьковец.

За время работы в режиме гарантийной эксплуатации станция подтвердила все свои показатели, которые закладывались в технико-экономическом обосновании проекта. "Сегодня мы получаем дешевую электроэнергию с минимальными эксплуатационными затратами и минимальным обслуживанием со стороны персонала, так как гидроузел работает фактически в автоматическом режиме от уровня воды и настраивает турбины на самый экономный режим работы, чтобы с наименьшими затратами получить наибольшую выгоду", - добавил Юрий Митьковец.

Установленная электрическая мощность Полоцкой ГЭС, введенной в эксплуатацию 30 июня 2017 года, составляет 21,66 МВт, такой она может быть в условиях большой воды. Мощности станции достаточно для полного обеспечения электроэнергией потребителей Россонского, Ушачского, Лепельского и Чашникского районов. За все время работы Полоцкая ГЭС выработала более 230 млн кВт.ч электрической энергии.

Возведение стратегически важного для республики объекта началось в 2011 году. Тендер выиграло внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (Россия). В строительстве гидроэлектростанции, помимо российской компании, участвовали представители чешской компании Mavel, чье оборудование было установлено на ГЭС, более десятка белорусских субподрядных проектных, строительных организаций и поставщиков оборудования. Среди них РУП "Белнипиэнергопром", ОАО "Управление механизации-88", ОАО "Минскпромстрой", ОАО "Белэлектромонтажналадка", ОАО "Промтехмонтаж", ООО "Свидравина", ОАО "Нефтезаводмонтаж" (Новополоцк), НМУ "Трест Белсантехмонтаж №1".

Архитектурный проект гидроэлектростанции разработан РУП "Белнипиэнергопром". Финансирование проекта велось по кредиту Евразийского банка развития, взятого под гарантии правительства Беларуси, а также за счет собственных средств РУП "Витебскэнерго". Основное гидросиловое оборудование для Полоцкой ГЭС (пять гидротурбин с генераторами, вспомогательным оборудованием и системой управления) поставила чешская фирма Mavel. Гидромеханическое - ООО "Промгидроэнергомаш" (Россия).-0-

Фото Александра Хитрова