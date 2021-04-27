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27 апреля 2021, 08:26

Полоцкая гимназия №1 станет седьмой школой мира в Витебской области

Фото из архива
Фото из архива

27 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня полоцкую гимназию №1 имени Ф. Скорины объявят школой мира, и она станет седьмой в Витебской области, носящей такой титул. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора гимназии по воспитательной работе Вероника Скопьюк.

Гимназия давно и тесно сотрудничает с Белорусским фондом мира (БФМ) и, в частности, с руководителем Витебского областного отделения Татьяной Тумановой. "Полоцкая гимназия №1 имени Ф. Скорины проводила немало мероприятий совместно с БФМ. Это всевозможные акции, в том числе посвященные памятным датам начала и окончания Великой Отечественной войны. Также сюда можно отнести проведение Международного дня мира. Наша гимназия станет седьмой из учреждений образования, которая будет носить почетный статус школы мира", - отметила Вероника Скопьюк.

Замдиректора рассказала, что в гимназии есть своя "Галерея мира", которая появилась в прошлом году как раз в рамках проведения Международного дня мира. Этому празднику традиционно посвящается и шахматный турнир. В учреждении образования этот вид спорта культивируется и поддерживается среди учащихся всех возрастов, им занимаются 150 гимназистов. Трое учащихся 2-3-х классов участвуют в нынешнем республиканском шахматном турнире.

Во время торжественной церемонии присвоения гимназии статуса школы мира в ряды юных миротворцев вступят 20 учащихся. Мальчики и девочки будут активно заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в миротворческих мероприятиях и направлять все силы на укрепление мира, солидарности и международной дружбы.

БФМ оказывает гимназии посильную помощь и поддержку. Так, в 2019 году общественное объединение выделило значительную часть средств на реконструкцию важного для учреждения образования памятника. Во дворе гимназии еще в 1967 году был воздвигнут памятник ученикам и учителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. За долгие годы он стал разрушаться, и обновить школьную реликвию помог Фонд мира.-0-

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Витебская область образование Полоцк школы
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