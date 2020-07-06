Полоцкие власти предлагают высказать идеи по развитию района

6 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович предлагает местным жителям высказать идеи по развитию района, которые могут быть включены в соответствующую программу. Об этом глава района проинформировал в своем Instagram-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

В июне во время рабочего визита Александра Лукашенко в Полоцк обсудили вопрос важности принятия программы, которая бы придала импульс развитию района. Недавно Президент подписал распоряжение "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения". В документе в том числе прописана необходимость разработки и утверждения комплекса мер по развитию Полоцкого района до 2025 года.

"Данное распоряжение открывает новые возможности и перспективы для развития Полоцка и района. И полочане не должны оставаться в стороне. Программа начинает создаваться, и от нас зависит, какие пункты в нее войдут. В наших с вами силах наполнить ее содержание результативными мероприятиями, направленными на развитие экономики, производства, туризма, бизнеса, социальной сферы. Это даст возможность привлекать инвестиции, наполнять бюджет и самими решать насущные проблемы жителей города и района", - отметил Игорь Маркович.

Глава района предлагает полочанам активно участвовать в обсуждении и озвучивать свои предложения. Их можно отправить на электронную почту (polotsk.better@gmail.com), в личные сообщения официальных групп Полоцкого райисполкома в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Также можно размещать свои посты в соцсетях под хештегом #Полотчинаищетидеи.-0-