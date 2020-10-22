Полоцкий хлебозавод стал выпускать новые виды хлебцев по итальянской технологии

22 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. На Полоцком хлебозаводе недавно запустили итальянскую автоматизированную линию по производству хлебцев. Она позволила предприятию приступить к выпуску новой продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер завода Юрий Губогло.

Новое оборудование позволило нарастить объемы производства: мощность линии - 120 кг в час. "Технологи разрабатывают новые рецептуры: четыре из семи вариантов хлебцев уже производят. Кроме вкусовых новинок, появятся также хлебцы для беременных и кормящих", - отметил главный инженер. Хлебцы полоцкого завода продаются в Беларуси, России и Латвии. Пробную партию отправили в Китай.

По словам Юрия Губогло, в этом году в модернизацию вложили около Br400 тыс. На Полоцком хлебозаводе в ближайшее время запустят линию по производству вафельной трубочки с начинкой. В ноябре новая хлебопекарная печь начнет работать на миорском производстве завода.

Полоцкий хлебозавод построен в 1933 году. Сегодня в состав предприятия входят два производства в соседних районах - Миорском и Верхнедвинском. На предприятии работает около 450 человек. Мощность хлебозавода - 15 т хлебобулочных изделий в сутки.-0-

Фото Александра Хитрова