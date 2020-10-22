Полоцкий хлебозавод стал выпускать новые виды хлебцев по итальянской технологии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 октября 2020
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:26 Суд сократил срок Ефремову по делу о ДТП В мире
17:22 Парламент Кыргызстана принял законопроект о переносе парламентских выборов В мире
17:20 ФОТОФАКТ: Кинологам Департамента охраны Могилевской области подарили шестерых щенков немецкой овчарки Регионы
17:19 Почти 1650 квартир для многодетных семей построили в Гомельской области в январе-сентябре Регионы
17:19 Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Остраве Спорт
17:18 Минздрав дал рекомендации спортивным объектам по работе в условиях COVID-19 Общество
17:07 Фотовыставка "Бабруйская крэпасць: 1810-2020" открылась в музее БГПУ Культура
17:02 Резервуарный парк хранения нефти к 2025 году планируется увеличить до 1 млн т - Назаров Экономика
16:59 Вторая городская больница Минска переориентирована на прием пациентов с COVID-19 Регионы
16:58 Кыргызстан подтвердил свои обязательства в ОДКБ Общество
16:50 РЕПОРТАЖ: Второе дыхание дворца Булгаков в Жиличах Культура
16:46 ФОТОФАКТ: В Минске продолжается формирование стабилизационного фонда сельскохозяйственной продукции Регионы
16:39 Умерла актриса Галина Толкачева Культура
16:34 Полоцкий хлебозавод стал выпускать новые виды хлебцев по итальянской технологии Регионы
16:30 В Плещеницах на месте прорыва газопровода горящий факел достигал 1,5 м Происшествия
16:21 Вопросы психосоциальной адаптации в обществе обсудят более 80 ученых в БГУ Общество
16:20 Информационный ресурс для мониторинга окружающей среды разработали ученые БГУ Технологии
16:15 Экономическое развитие регионов и реформу местного самоуправления обсудили эксперты в Полоцке Регионы
16:09 Минская ГАИ ищет очевидцев ДТП на ул.Городской Вал Происшествия
16:09 ВРП Гомельской области за январь-сентябрь составил 99% к уровню прошлого года Регионы
16:06 Антонио Фаллико: ограничения из-за пандемии превращают жизнь людей в симулякр В мире
16:04 В Москве предотвратили теракт В мире
15:57 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов России и Казахстана Экономика
15:55 "Гомельтранснефть Дружба" приступила к строительству нефтепровода Гомель - Горки Общество
15:44 Чехия по уровню смертности от СOVID-19 переместилась на второе место в мире В мире
15:44 Большинство французов поддерживает демонстрацию антирелигиозных карикатур в школах В мире
15:41 Матери, обвиняемой в насилии над малолетним ребенком, назначено 7,5 года колонии Происшествия
15:33 Свободное передвижение в ЕС должно быть гарантировано независимо от пандемии - ЕК В мире
15:22 Саад Харири назначен премьер-министром Ливана В мире
15:21 "Беларусь 5" покажет главный поединок года: Хабиб - Гейджи Афиша
Все новости
Все новости
Регионы
22 октября 2020, 16:34

Полоцкий хлебозавод стал выпускать новые виды хлебцев по итальянской технологии

22 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. На Полоцком хлебозаводе недавно запустили итальянскую автоматизированную линию по производству хлебцев. Она позволила предприятию приступить к выпуску новой продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер завода Юрий Губогло.

Новое оборудование позволило нарастить объемы производства: мощность линии - 120 кг в час. "Технологи разрабатывают новые рецептуры: четыре из семи вариантов хлебцев уже производят. Кроме вкусовых новинок, появятся также хлебцы для беременных и кормящих", - отметил главный инженер. Хлебцы полоцкого завода продаются в Беларуси, России и Латвии. Пробную партию отправили в Китай.

По словам Юрия Губогло, в этом году в модернизацию вложили около Br400 тыс. На Полоцком хлебозаводе в ближайшее время запустят линию по производству вафельной трубочки с начинкой. В ноябре новая хлебопекарная печь начнет работать на миорском производстве завода.

Полоцкий хлебозавод построен в 1933 году. Сегодня в состав предприятия входят два производства в соседних районах - Миорском и Верхнедвинском. На предприятии работает около 450 человек. Мощность хлебозавода - 15 т хлебобулочных изделий в сутки.-0-

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Полоцк предприятие продовольствие продукты питания
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Один из подаренных щенков на руках у вожатой служебной собаки Екатерины Кыба ФОТОФАКТ: Кинологам Департамента охраны Могилевской области подарили шестерых щенков немецкой овчарки
Фото из архива Почти 1650 квартир для многодетных семей построили в Гомельской области в январе-сентябре
На складе больницы Вторая городская больница Минска переориентирована на прием пациентов с COVID-19
ФОТОФАКТ: В Минске продолжается формирование стабилизационного фонда сельскохозяйственной продукции
Во время работы площадки Экономическое развитие регионов и реформу местного самоуправления обсудили эксперты в Полоцке
Фото из архива ВРП Гомельской области за январь-сентябрь составил 99% к уровню прошлого года
Главное
Во время встречи Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки
Кочанова: мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами на основе невмешательства во внутренние дела страны
Мобильные операторы снизят тарифы на роуминг в России с 1 ноября
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Торопитесь за квартирой в Минске – раскупают очень быстро! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Нарышкин: спецслужбы могут сделать многое для защиты России и Беларуси от периодически возникающих угроз
Минтранс рассказал о приоритетах развития дорог в Беларуси на 2021-2025 годы
Резервуарный парк хранения нефти к 2025 году планируется увеличить до 1 млн т - Назаров
Авдонин: белорусы должны по максимуму использовать возможности дискуссионных площадок
В Беларуси выздоровел и выписан 81 501 пациент с COVID-19
РЕПОРТАЖ: Второе дыхание дворца Булгаков в Жиличах
Закрепление медкадров, жилье и пособия для семей с двумя детьми - депутат о предложениях в соцполитике
Отслужившим в армии планируют предоставить дополнительные льготы
Порядок технадзора за строительством определен в Беларуси
В Минске бездомным животным будут искать хозяев с помощью Telegram
Минздрав дал рекомендации спортивным объектам по работе в условиях COVID-19
Более 350 белорусов лишились денег из-за мошенничества с подставным сайтом объявлений
В Беларуси осталось убрать 2,2% площадей картофеля
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в выходные
"БЕЛДЖИ" в III квартале заняло первое место по продажам легковых авто в Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.