Полоцкое райпо будет ликвидировано

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал банкротом Полоцкое районное потребительское общество и открыл в отношении должника ликвидационное производство сроком до 13 декабря 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

После вступления судебного постановления в силу антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель Василий Байков должен приступить к погашению заявленных требований кредиторов на сумму около Br3,5 млн за счет распродажи имущества банкрота.

Как сообщил Валерий Байков, всего у предприятия более 200 кредиторов, в том числе 71 работник предприятия, задолженность по зарплате перед которыми превышает Br48 тыс. Она включена во вторую очередь реестра требований наряду с задолженностью райпо перед Фондом соцзащиты населения. В комплекс имущества входят около 130 зданий различного назначения, часть из которых не имеет правоустанавливающих документов, порядка 40 транспортных средств, а также большое количество движимого имущества, в том числе торгового оборудования. Стоимость имущества банкрота оценивается в сумму около Br2 млн.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Полоцкого райпо возбуждено в сентябре 2018 года по инициативе самого должника. Собрание уполномоченных общества, которое является высшим органом управления, приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо, его ликвидации и подаче заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. Полоцкий райисполком и Белкоопсоюз дали согласие на ликвидацию организации.

Полоцкое райпо специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями. -0-