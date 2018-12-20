Половина обращений минчан в Администрацию Президента относятся к компетенции местной власти - Кочанова

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина поступивших в Администрацию Президента обращений граждан из Минска относятся к компетенции местных органов власти. Об этом сообщила сегодня глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Одним из основных критериев оценки эффективности работы кадров было, есть и будет умение работать с людьми. В центре внимания должен быть человек с его житейскими заботами и проблемами. В прошлом году коллегия Администрации Президента выработала меры по совершенствованию работы с обращениями граждан и довела их в том числе до Минского горисполкома. Текущий контроль и анализ состояния работы с обращениями граждан столицы показывает, что в основном работа выстроена и соответствует законодательству, - сказала Наталья Кочанова. - Вместе с тем такая форма работы, как выездные приемы, не задействована в полной мере. Власть должна быть открыта и доступна для каждого. Однако в работе с обращениями граждан все еще выявляются факты волокиты, формализма и равнодушия при рассмотрении на первичном уровне. Так, 50% поступивших в Администрацию Президента обращений из города Минска, т.е. каждое второе, относятся к компетенции местных органов власти".
Большинство поступающих от минчан обращений касаются работы системы ЖКХ.
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