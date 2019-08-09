9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина посещений аттракционов Минска приходится на парк Горького, сообщил сегодня журналистам начальник управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Андрей Жихарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все наши парки за прошлый год посетило около 1,380 млн жителей и гостей столицы. При этом 50% посещений приходится на парк Горького - это традиционно самый популярный парк Минска, визитная карточка нашего города - аттракцион "Колесо обозрения", - рассказал Андрей Жихарев.

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