Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 августа 2019, Пт
+21°C
Малооблачно EUR 2.293
USD 2.0444
RUB 3.1378
Главное
Фионна Гибб и Александр Лукашенко Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью
Президент
Румас о ключевых задачах в ЕАЭС: равные условия хозяйствования и единые рынки
Экономика
В Беларуси осталось убрать четверть площадей зерновых
Экономика
Прогноз рынка труда, потенциал пожилых - Костевич обозначила перспективные темы сотрудничества с ЕС
Общество
Итоги вступительной кампании-2019 демонстрируют высокую подготовленность и мотивацию абитуриентов - Касперович
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
МАЗ к 75-летнему юбилею презентовал автобус третьего поколения
13:16 Экономика
Белорусский рубль на торгах 9 августа укрепился к трем основным валютам
13:15 Экономика
Госпромнадзор: основная причина несчастных случаев на аттракционах - ошибка персонала
13:14 Общество
В Глубокском районе мотоциклист-бесправник вылетел в кювет и врезался в дерево
13:12 Происшествия
Половина посещений аттракционов Минска приходится на парк Горького
13:05 Регионы
ГАИ усилит контроль на дорогах в предстоящие выходные
12:51 Общество
В Мозыре легковушка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет
12:44 Происшествия
Вокруг планеты: В Чикаго прошли гонки резиновых уточек
12:27 Калейдоскоп
Пять иностранных телеканалов получили разрешение на вещание в Беларуси
12:22 Общество
В Гомеле бесправник врезался в столб, пострадала пассажирка
12:18 Происшествия
Товарооборот БУТБ в январе-июле вырос на 23%
12:15 Экономика
В Зельвенском районе мужчина выкопал и похитил кабель связи
12:13 Происшествия
В Брестском районе грузовик врезался в микроавтобус
12:11 Происшествия
В БГТУ появится военная кафедра
12:08 Общество
Узбекская молодежь присоединилась к акции БРСМ "В школу с добрым сердцем"
11:54 Общество
До +27°С и туман ожидаются в Беларуси 10 августа
11:50 Общество
Хулиганы повредили семь дорожных знаков в Малорите
11:44 Происшествия
Треть месячной нормы осадков выпала в Минске за сутки
11:31 Регионы
В Гродненском районе уничтожено 60 кг конопли
11:27 Происшествия
Совмин расширил перечень относящихся к биржевым товарам услуг
11:18 Экономика
Все новости
Темы
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Половина посещений аттракционов Минска приходится на парк Горького

Регионы 09.08.2019 | 13:05
Фото из архива
Фото из архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина посещений аттракционов Минска приходится на парк Горького, сообщил сегодня журналистам начальник управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Андрей Жихарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все наши парки за прошлый год посетило около 1,380 млн жителей и гостей столицы. При этом 50% посещений приходится на парк Горького - это традиционно самый популярный парк Минска, визитная карточка нашего города - аттракцион "Колесо обозрения", - рассказал Андрей Жихарев.

/Будет дополнено/.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Минск, отдых, парк развлечений
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.293 BYN 2.283 BYN 2.287 BYN
USD
2.0444 BYN 2.041 BYN 2.043 BYN
RUB
3.1378 BYN 3.123 BYN 3.134 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Молодые специалисты
Все видео

Фотоновости

Румас и Медведев провели встречу в Чолпон-Ате
Все фото

Инфографика

Календарные планы парламентских выборов 2 сентября - образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Лукашенко убежден в успешном развитии конструктивного сотрудничества с Сингапуром
Орденом Матери награждены 111 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей
Политика
Дмитрий Мезенцев и Михаил Мясникович Работу по гармонизации законодательств Беларуси и России необходимо активизировать - Мясникович
Следующие встречи глав правительств ЕАЭС и СНГ пройдут в Москве в октябре
Румас и Медведев проводят встречу в Чолпон-Ате
Экономика
Александр Субботин. Фото ТАСС ЕАЭС в 2020 году может начать полностью обеспечивать себя свининой и мясом птицы - Субботин
МАЗ к 75-летнему юбилею презентовал автобус третьего поколения
Белорусский рубль на торгах 9 августа укрепился к трем основным валютам
Происшествия
Фото из архива Грибник нашел в лесу Столинского района боевые элементы ракеты
В Глубокском районе мотоциклист-бесправник вылетел в кювет и врезался в дерево
В Мозыре легковушка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет
Общество
Фото БРСМ Узбекская молодежь присоединилась к акции БРСМ "В школу с добрым сердцем"
Госпромнадзор: основная причина несчастных случаев на аттракционах - ошибка персонала
ГАИ усилит контроль на дорогах в предстоящие выходные
Спорт
Виктория Азаренко и Эшли Барти. Фото Jimmie48 tennis photography Азаренко и Барти вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Торонто
Турнир по вольной борьбе на призы Александра Медведя стартует в Минске
"Шахтер" разгромно уступил "Торино" в гостевой встрече квалификации Лиги Европы
Технологии
Фото из архива Отзывы минчан помогут усовершенствовать личный кабинет пользователей электронных жировок
"Белкартография" выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk
Белорусские компании готовы выполнять требования Евросоюза к инфобезопасности
Культура
Актер Николай Шестак в роли Янки Купалы. Фото из архива "Купала" - честный фильм про великолепного поэта - Владимир Янковский
Экспонаты Национального музея Султаната Оман покажут в Минске
Эстонский духовой оркестр "Саксон" исполнит музыку театра и кино в Минске 10 августа
В мире
Фото Reuters В Китае объявлен красный уровень опасности из-за супертайфуна
Мощные ливни и оползни на юге Индии: эвакуированы 22 тыс. человек
В Питтсбурге на автобусной остановке мужчина ранил ножом двух женщин
Калейдоскоп
Вокруг планеты: В Чикаго прошли гонки резиновых уточек
Новый образ Барбары Стрейзанд задел Максима Галкина
Мила Йовович ждет ребенка
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Всегда в хорошей форме!
Неисправимые времена Ефремова
За полярным кругом
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия