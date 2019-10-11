Половина желающих получить земельные участки стоит на очереди в Минском районе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 тыс. белорусов желают получить земельные участки, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев в эфире телеканала ОНТ , информирует БЕЛТА.

По словам руководителя ведомства, на данный момент спрос на землю в стране превышает предложение. "Однако здесь есть интересная особенность: получить земельные участки желают чуть более 60 тыс. граждан. При этом около 30 тыс. из них состоят на очереди в Минском районе", - отметил Андрей Гаев.

Таким образом, в остальных населенных пунктах, не приближенных к областным центрам, предложение зачастую превышает спрос. "На территории страны достаточно населенных пунктов, где участки предоставляются без аукционов, и местные органы власти ждут желающих приехать туда и получить земельные участки", - сказал Андрей Гаев.-0-