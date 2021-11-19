19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина жилья в Минске, где планировался капремонт, уже готова. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

Задача - ежегодно капитально ремонтировать не менее 3% жилфонда на обслуживании жилищных организаций столицы. "План на 2021 год - 1 млн 74 тыс. кв.м общей площади. За 9 месяцев введено 558,1 тыс. кв.м. На всех остальных объектах либо идет ввод площадей, либо заканчиваются строительно-монтажные работы", - сказал Андрей Новик.

Новшество этого года - комплексный подход при капремонте: работы ведутся по группе домов в пределах двора. Это хорошо и для организаций (оптимизируются силы и средства), и для жильцов (связанные с работами неудобства приходится терпеть не так долго).

В 2021 году намерены заменить 343 лифта, уже заменено 264.

На текущий ремонт в этом году выделено Br62 млн, за 9 месяцев освоено Br45 млн. "Стало меньше претензий потребителей по этим работам на 2,2%. Выполнены основные работы по текущему ремонту: кровель - почти 205 кв.м, стыков наружных стеновых панелей - 140 пог.м, фасадов - свыше 237 кв.м. Также ремонт 1340 балконов, утепление ограждающих конструкций - почти 18 тыс. кв.м. Отремонтированы трубопроводы и инженерные системы на сумму свыше Br18 тыс.", - перечислил Андрей Новик.

В годовой план по ремонту мест общего пользования вошли 2050 подъездов, за январь - сентябрь отремонтированы 1648, из них 318 - самими жильцами.-0-