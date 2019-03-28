28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положительная динамика в сфере предотвращения домашнего насилия отмечается в Минской области, это направление остается одним из приоритетных в профилактической работе, сообщил журналистам заместитель начальника управления внутренних дел Миноблисполкома Виталий Козлов перед началом заседания областного исполнительного комитета, где рассматривались итоги реализации комплексной программы по профилактике правонарушений за 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, за прошлый год на 49% увеличилось количество возбужденных по инициативе ОВД уголовных дел превентивной направленности, что послужило уменьшению количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве. "В сутки регистрируем от 40 до 70 сообщений о семейно-бытовых скандалах. На каждый такой случай правоохранительные органы реагируют, вплоть до привлечения к административной ответственности, изоляции дебоширов. Значительно нарастили усилия по выявлению преступлений, которые предшествуют драматическим событиям", - отметил Виталий Козлов.

По его словам, программа профилактики включает комплекс мер воздействия на условия, которые способствуют совершению правонарушений. И здесь важную роль играют все субъекты профилактики.

По словам замначальника УВД, минимизировать число трагедий на фоне домашнего насилия удалось в том числе за счет создания кризисных комнат в каждом из районов при поддержке местных властей и системы социальной защиты. В прошлом году 59 женщин в области воспользовались такой возможностью. Более чем в 1,3 тыс. случаях семейным дебоширам выдавались защитные предписания с запретом на временное совместное проживание с пострадавшими. Таким образом, созданы дополнительные объекты инфраструктуры, которые способствуют предотвращению преступлений, возникающих на фоне бытовых скандалов и семейного насилия.

При реализации профилактической программы этого года также особое внимание уделят работе с лицами, которые ранее отбывали наказание и повторно интегрируются в общество. На территории Минской области проживают более 15 тыс. таких граждан. Решению проблемы по снижению уровня рецидивной преступности способствует помощь при трудоустройстве ранее осужденных лиц и их дальнейшей адаптации в обществе.

"Есть положительный опыт, когда исполкомы и наблюдательные комиссии еще накануне освобождения человека из места лишения свободы подыскивают ему работу согласно его уровню образования и квалификации. И это не формальность, а реальный интерес к тому, чтобы вернуть человека в общество", - резюмировал Виталий Козлов.

Также он обратил внимание на снижение в области количества ДТП (на 5,1%) и погибших в них людей (на 8,9%). "Несмотря на то, что такие результаты нас радуют, профилактическую работу следует продолжать, поскольку за последний год увеличилось количество погибших в авариях детей по вине водителей. Родители не побеспокоились о наличии в автомобилях детских удерживающих устройств, в результате чего такая беспечность привела к гибели малолетних пассажиров. Будем и дальше прилагать все усилия, чтобы убедить водителей в необходимости соблюдать меры безопасности", - отметил он.

В Минской области отмечается снижение уровня преступности в целом: в 2018 году совершено на 3,5% преступлений меньше, чем в 2017-м. В том числе произошло меньше тяжких и особо тяжких преступлений, правонарушений, совершенных ранее судимыми (на 1,6%), несовершеннолетними (на 7,2%), а также лицами в состоянии алкогольного опьянения (на 6,7%). Зарегистрировано и сокращение числа убийств, покушений на них, разбоев, грабежей, краж имущества всех форм собственности (в том числе из жилищ) и угонов.

На заседании облисполкома обсуждались дальнейшие шаги по профилактике правонарушений, привлечение добровольных дружин к охране правопорядка, а также комплектование штатов участковых в районах.-0-