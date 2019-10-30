Польша может принять участие в реконструкции Старого замка в Гродно

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона может поучаствовать в реконструкции Старого замка в Гродно. Такое сотрудничество обсуждалось сегодня во время встречи председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова с заместителем спикера Сейма Польши Малгожатой Госевской, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Отношения региона с Польшей активно развиваются во многих сферах. В частности, практически все районы области имеют соглашения о сотрудничестве с административными единицами соседнего государства. "Да и сам регион в прямом смысле слова дружит с Подляским воеводством Польши. Регулярно проводятся встречи на различных уровнях, проходят совместные мероприятия", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что только по программам трансграничного сотрудничества реализуется свыше 30 совместных белорусско-польских проектов в сферах культуры, истории, туризма, здравоохранения, безопасности и других.

Владимир Кравцов

Одной из тем стало и возможное сотрудничество с польской стороной в вопросе реконструкции Старого замка в Гродно. Он, к слову, остается одним из самых популярных туристических объектов в городе, в том числе и среди польских туристов. Многие из них пользуются возможностью посетить Гродно без визы. В общем потоке безвизовых туристов, а их с начала года побывало в регионе свыше 100 тыс., доля поляков - около 40%.

Сейчас активно ведутся строительные работы первой очереди реконструкции Старого замка. Стартовали предпроектные работы по второй очереди, предусматривающие в том числе и научные, археологические изыскания.

Речь может вестись как о консультативной, так и практической помощи в реконструкции замка со стороны Польши. По мнению Малгожаты Госевской, предложение интересное, оно будет дополнительно проработано.

Малгожата Госевская

"Польско-белорусское сотрудничество активно развивается во всех сферах - экономической, политической, образовательной и культурной. Это очень важно. Именно таким образом выстраиваются добрососедские отношения", - отметила заместитель спикера Сейма Польши. Она подчеркнула, что делается немало шагов для дальнейшего сближения.

Еще одной темой обсуждения стали вопросы образования, работы польских школ и классов в регионе.-0-

Фото Леонида Щеглова