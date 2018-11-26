Польскому бизнесу интересно наращивание инвестиций в экономику Гродненской области

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Польский бизнес готов инвестировать в различные сферы экономики Гродненской области, заявил сегодня журналистам председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси Анатолий Великин, который вместе с другими представителями бизнес-кругов из Подляского воеводства Польши находится сегодня с визитом в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

15 крупных бизнесменов, представляющих различные сферы, ознакомились с экономическим потенциалом региона, возможностями для совместного ведения бизнеса, перспективными проектами. "Они заинтересованы в том, чтобы создавать на территории области те или иные производства, инвестировать, например, в сферу туризма, а также спорта. В проработке сразу несколько крупных проектов. Самое главное - польский бизнес чувствует себя в Беларуси комфортно. Отмечаем доступность и открытость для того, чтобы приходить, создавать здесь производства, реализовывать другие проекты", - отметил Анатолий Великин.

Он привел в качестве примера свой собственный опыт. Анатолий Великин - генеральный директор успешного белорусско-польского совместного предприятия СООО "Бел-Пласт Интернэшнл", которое неоднократно становилось лауреатом различных премий. "И это не единичный случай. В регионе сегодня действуют 95 субъектов хозяйствования с польским капиталом. Среди них немало крупных и успешных предприятий. Гродненская область - территория уникальных возможностей и комфортного инвестиционного климата, у нас есть целый ряд интересных предложений", - отметила во время встречи с бизнесменами заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик. В регионе активно развивается сельское хозяйство, деревообработка, легкая и пищевая промышленность: все это создает возможности для роста товарооборота, расширения его географии. Перспективной для инвестиций выглядит Гродненская область и в сфере логистики.

Во время визита в Беларусь представители польского бизнеса побывают в Минской области, а также примут участие в белорусско-польском международном экономическом форуме "Шаг навстречу", который пройдет 28 ноября в Волковыске.-0-