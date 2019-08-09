Полторы декадные нормы осадков выпало 8 августа в Витебске

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 8 августа выпало полторы декадные нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Витебске и других городах региона вчера шли дожди. Особенно сильный ливень, сопровождающийся грозой, обрушился на областной центр вечером. "За 8 августа в Витебске выпало 35 мм осадков, что составляет 1,5 декадной нормы. Сильные дожди отмечались во всех городах области, кроме Докшиц. В различных населенных пунктах выпало осадков от 16 до 51 мм. Больше всего в Езерище (51 мм) и Сенно (50 мм)", - отметили в областном центре.

Кратковременные дожди пройдут сегодня и в выходные, но сильных не ожидается.

Официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц сообщил корреспонденту БЕЛТА, что на дорогах региона из-за непогоды произошло три аварии в Глубокском, Лепельском и Оршанском районах. В ДТП один человек погиб и три получили травмы.

Ливень в Витебске вызвал затруднения в движении сразу на нескольких улицах. Подтопленными оказались участки дорог как центральных проспектов, так и дворов в микрорайонах. Кроме того, по данным областного управления МЧС, из-за ливня в Витебске останавливалось движение 12 троллейбусных маршрутов.

"Зафиксирован 21 случай падения деревьев, в результате которых, повреждены 8 легковых автомобилей в Верхнедвинском районе, Витебске и Полоцке. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других служб проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев", - отметили в управлении МЧС.

Территория Витебской области 8 августа оказалась под влиянием активных атмосферных фронтов циклона Xaver, который принес дожди и сильный порывистый ветер. Ночью погода значительно ухудшилась. Неблагоприятные погодные условия стали причиной перебоев в электроснабжении населенных пунктов.-0-

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