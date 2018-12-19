Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в предновогодний период посещают 6-7 тыс. туристов в день

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще в предновогодний период посещают 6-7 тыс. туристов в день, сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по туризму национального парка "Беловежская пуща" Нина Богуш в пресс-центре БЕЛТА.

"Поместье белорусского Деда Мороза - самый востребованный туристический объект в Беловежской пуще, любимый и детьми, и взрослыми. Оно занимает площадь 15 тыс. га. В предновогодний период Дед Мороз ежедневно принимает 6-7 тыс. туристов", - рассказала Нина Богуш. За зимний сезон приезжают до 100 тыс. человек. Атмосферу праздника создают украшенные ажурной резьбой домики, деревянные скульптуры сказочных персонажей, нарядная новогодняя елка, разноцветные гирлянды.

В поместье белорусского Деда Мороза побывали представители 101 государства мира. "Сотой страной была Буркина-Фасо, сто первой - Мьянма. Многие гости из дальнего зарубежья впервые приезжают в Беларусь, им интересно посмотреть, как мы живем", - отметил Дед Мороз.

В Беловежской пуще есть эколого-просветительский центр с музеем природы, демонстрационные вольеры, где можно увидеть зубров, медведей, оленей и других обитателей национального парка. Музей народного быта и старинных технологий дает возможность познакомиться с культурой и бытом местного жителя XIX века. Разработаны и обустроены велосипедные и пешеходные туристические маршруты общей протяженностью более 400 км. В летнее время особой популярностью пользуется велотуризм. За период весна-осень 2018 года этой услугой воспользовались более 30 тыс. человек.

За 11 месяцев 2018 года национальный парк "Беловежская пуща" посетили 330 тыс. туристов, из них более 33 тыс. иностранцев. За аналогичный период 2017 года туристические объекты Беловежской пущи посетили 290 тыс. человек, из них иностранных граждан - 30 тыс. Среди иностранцев лидируют туристы из России, Польши, Украины, Латвии и Литвы.-0-

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