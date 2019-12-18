Помогаем сделать новогодний праздник для особенных детей более ярким и запоминающимся - Брыло

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сделать новогодние праздники более яркими и запоминающимися для особенных ребят возможно благодаря республиканской благотворительной акции "Наши дети". Такое мнение высказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Сегодня представитель ведомства приехал поздравить воспитанников детского дома в Бобруйске. Он посмотрел праздничное представление и вручил ребятам сладкие подарки. Кроме того, Минсельхозпрод совместно с подведомственными организациями (Бобруйские хлебозавод, комбинат хлебопродуктов и мясокомбинат) подарили детям фрукты, продуктовые наборы и необходимую бытовую технику.

Замминистра пожелал воспитанникам детского дома исполнения всех заветных желаний, успехов в учебе, веры в удачу и собственные силы. "Мы ежегодно приезжаем к этим ребятам, чтобы уделить им внимание, пообщаться, подарить частичку своей души. Это особенные дети. Им не хватает душевного тепла и семейного уюта. Им очень тяжело взрослеть, становиться на ноги, поэтому так важно проявить неравнодушие к их настоящему и будущему, чтобы дать стимул для их развития. Надеюсь, наш приезд сюда смог сделать их праздник более ярким и запоминающимся", - сказал Игорь Брыло.

На попечении детского дома в Бобруйске находится 47 детей с особенностями психофизического развития в возрасте от 3 до 18 лет. Минсельхозпрод взял шефство над учреждением семь лет назад, и с тех пор поздравление его воспитанников с Новым годом и Рождеством стало доброй традицией.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-

Фото Минсельхозпрода