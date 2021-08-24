Помощь к школе получили более 24 тыс. семей с детьми в Минской области

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Различного вида помощь к школе получили более 24 тыс. семей с детьми из Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома."Различные виды помощи для подготовки детей к школе получили 24 266 семей, в которых 47 489 мальчиков и девочек. Это государственная адресная социальная поддержка для малообеспеченных семей, единовременная материальная помощь многодетным семьям, благотворительные акции и другие мероприятия, которые помогают родителям собрать детей в школу", - рассказали в комитете.Государственная адресная социальная помощь оказывается малообеспеченным семьям, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Деньги выделяются на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. На сегодняшний день она оказана 220 малообеспеченным семьям из столичного региона, в которых воспитывается 405 школьников. На это затрачено более Br500 тыс. "Обращаться за государственной адресной помощью необходимо в службу "одно окно" в соответствии с регистрацией по месту жительства (пребывания) одного из родителей", - отметили в комитете.Единовременная материальная помощь предоставляется семьям, воспитывающим трех и более детей, вне зависимости от их дохода. В Минской области ее размер составляет Br65 на одного школьника. Такую поддержку окажут 18 047 многодетным семьям на 36 735 детей. Общая сумма выплат составит более Br2,5 млн. План выполнен на 98%.Помимо этого, помощь в подготовке детей к школе оказывается и по месту работы родителей. В соответствии с коллективными договорами наниматели уже помогли 1801 семье на 2842 детей, а профсоюзные организации - 3409 семьям на 6130 мальчиков и девочек.Гуманитарная помощь предусмотрена 353 семьям на 840 школьников, а в рамках различных благотворительных акций - 980 семьям на 2171 ребенка.Во всех районах Минской области территориальными центрами социального обслуживания населения совместно с районными общественными организациями, предприятиями и учреждениями также проводятся благотворительные акции по сбору канцелярских товаров, школьных принадлежностей, одежды, обуви, денежных средств. Все это организовано для помощи в подготовке к школе детям из различных социально уязвимых категорий семей. В регионе запланировано проведение 50 благотворительных акций для более чем 5,6 тыс. школьников.-0